https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cumhuriyet-konvoyu-motosiklet-ve-modifiyeli-otomobil-grubu-konvoy-olusturdu-1089825121.html

'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu

'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu

Sputnik Türkiye

Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında motosiklet ve modifiyeli otomobillerle büyük bir konvoy düzenlendi, sürücüler coşkuyla marşlara... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T01:36+0300

2024-10-30T01:36+0300

2024-10-30T02:31+0300

türkiye

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

motosiklet

modifiye

araç

konvoy

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Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde büyük bir motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu düzenlendi. Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sürücüler belediye binası önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı. Çalınan marşlara coşkuyla eşlik eden sürücülerin heyecanına, ilçe sakinleri de yol kenarından ve evlerinin pencerelerinden alkışlarıyla katıldı. Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya ilgi gösteren birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-29-ekim-ozel-programinda-ataturku-andi-1089824090.html

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29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, motosiklet, modifiye, araç, konvoy