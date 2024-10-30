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'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu
'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu
Sputnik Türkiye
Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında motosiklet ve modifiyeli otomobillerle büyük bir konvoy düzenlendi, sürücüler coşkuyla marşlara... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
motosiklet
modifiye
araç
konvoy
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Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde büyük bir motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu düzenlendi. Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sürücüler belediye binası önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı. Çalınan marşlara coşkuyla eşlik eden sürücülerin heyecanına, ilçe sakinleri de yol kenarından ve evlerinin pencerelerinden alkışlarıyla katıldı. Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya ilgi gösteren birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-29-ekim-ozel-programinda-ataturku-andi-1089824090.html
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29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, motosiklet, modifiye, araç, konvoy
29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, motosiklet, modifiye, araç, konvoy

'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu

01:36 30.10.2024 (güncellendi: 02:31 30.10.2024)
© AA / Alperen Baran Metecan29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Alperen Baran Metecan
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Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında motosiklet ve modifiyeli otomobillerle büyük bir konvoy düzenlendi, sürücüler coşkuyla marşlara eşlik ederken, ilçe sakinleri de alkışlarla etkinliğe katıldı.
Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde büyük bir motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu düzenlendi.
Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sürücüler belediye binası önünde bir araya geldi.
Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı. Çalınan marşlara coşkuyla eşlik eden sürücülerin heyecanına, ilçe sakinleri de yol kenarından ve evlerinin pencerelerinden alkışlarıyla katıldı.
Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya ilgi gösteren birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çekildi.
© AA / Bünyamin Çelik

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

Ataşehir&#x27;de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Bünyamin Çelik

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

© AA / Bünyamin Çelik

Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.

Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Bünyamin Çelik

Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.

© AA / Alperen Baran Metecan29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Alperen Baran Metecan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
© AA / Alperen Baran MetecanKonvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı
Konvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Alperen Baran Metecan
Konvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı
1/4
© AA / Bünyamin Çelik

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

2/4
© AA / Bünyamin Çelik

Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.

3/4
© AA / Alperen Baran Metecan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
4/4
© AA / Alperen Baran Metecan
Konvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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