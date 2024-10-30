'Cumhuriyet Konvoyu': Motosiklet ve modifiyeli otomobil grubu konvoy oluşturdu
01:36 30.10.2024 (güncellendi: 02:31 30.10.2024)
© AA / Alperen Baran Metecan29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
© AA / Alperen Baran Metecan
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Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında motosiklet ve modifiyeli otomobillerle büyük bir konvoy düzenlendi, sürücüler coşkuyla marşlara eşlik ederken, ilçe sakinleri de alkışlarla etkinliğe katıldı.
Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde büyük bir motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu düzenlendi.
Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sürücüler belediye binası önünde bir araya geldi.
Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı. Çalınan marşlara coşkuyla eşlik eden sürücülerin heyecanına, ilçe sakinleri de yol kenarından ve evlerinin pencerelerinden alkışlarıyla katıldı.
Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya ilgi gösteren birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çekildi.
© AA / Bünyamin Çelik
Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.
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© AA / Bünyamin Çelik
Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.
© AA / Bünyamin Çelik
Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.
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© AA / Bünyamin Çelik
Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.
© AA / Alperen Baran Metecan29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
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© AA / Alperen Baran Metecan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
© AA / Alperen Baran MetecanKonvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı
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© AA / Alperen Baran Metecan
Konvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı
1/4
© AA / Bünyamin Çelik
Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.
2/4
© AA / Bünyamin Çelik
Türk bayraklarıyla süslenen motosikletler ve otomobiller, ilçeyi dolaştı.
3/4
© AA / Alperen Baran Metecan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen motosiklet ve modifiyeli otomobil konvoyu havadan görüntülendi
4/4
© AA / Alperen Baran Metecan
Konvoyda birbirinden farklı ve renkli modifiye araçlar yer aldı