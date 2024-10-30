https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cumhurbaskani-erdogan-meral-aksenere-yonelik-dava-ve-sikayetlerini-geri-cekti-1089835856.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T11:36+0300

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politika

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mahkeme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.Erdoğan davalarını geri çektiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.

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