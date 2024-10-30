https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cumhurbaskani-erdogan-meral-aksenere-yonelik-dava-ve-sikayetlerini-geri-cekti-1089835856.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:36+0300
2024-10-30T11:36+0300
2024-10-30T11:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
son dakika
meral akşener
dava
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084537419_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_caa1099259845aa98debb82e160ff098.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.Erdoğan davalarını geri çektiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1088766036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084537419_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_804b30f2b817dd757245047d584047d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan akşener, erdoğan akşener son dakika, akşener erdoğan dava
erdoğan akşener, erdoğan akşener son dakika, akşener erdoğan dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti
11:36 30.10.2024 (güncellendi: 11:41 30.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.
Erdoğan davalarını geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.