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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bugün görüşüyor. İkilinin son dönemde Ortadoğu'da artan tansiyonu ve ekonomik gelişmeleri ele alması bekleniyor. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:17+0300
2024-10-03T13:17+0300
2024-10-03T14:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
mhp
devlet bahçeli
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bugün bir araya geliyor.İkili görüşmesi Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-basbakani-usteli-kabul-etti-1088733210.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, mhp, devlet bahçeli, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, mhp, devlet bahçeli, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
13:17 03.10.2024 (güncellendi: 14:01 03.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bugün görüşüyor. İkilinin son dönemde Ortadoğu'da artan tansiyonu ve ekonomik gelişmeleri ele alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bugün bir araya geliyor.
İkili görüşmesi Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor.