https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cin-uzay-istasyonuna-yeni-taykonot-ekibini-firlati-1089826944.html
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini fırlatı
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini fırlatı
Sputnik Türkiye
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi, Şıncou-19 uzay mekiğiyle Gobi Çölü'nden fırlatıldı ve 6,5 saat içinde istasyona... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T04:26+0300
2024-10-30T04:26+0300
2024-10-30T04:26+0300
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Çin'in Dünya yörüngesindeki Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi yola çıktı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsül, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Taykonot ekibinin uzay istasyonuna ulaşması için 6,5 saatlik bir süre bekleniyor. Bu taykonotlar, 25 Nisan'da Şıncou-18 mekiğiyle istasyona gönderilen ve 6 aydır görevde bulunan ekibin yerini alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-lubnandan-israilin-kuzeyine-atilan-30-fuze-nedeniyle-hasar-olustu-1089826766.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, taykonot, uzay istasyonu
çin, çin halk cumhuriyeti, taykonot, uzay istasyonu
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini fırlatı
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi, Şıncou-19 uzay mekiğiyle Gobi Çölü'nden fırlatıldı ve 6,5 saat içinde istasyona ulaşması bekleniyor.
Çin'in Dünya yörüngesindeki Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi yola çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsül, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Taykonot ekibinin uzay istasyonuna ulaşması için 6,5 saatlik bir süre bekleniyor.
Bu taykonotlar, 25 Nisan'da Şıncou-18 mekiğiyle istasyona gönderilen ve 6 aydır görevde bulunan ekibin yerini alacak.