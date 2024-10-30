https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cin-uzay-istasyonuna-yeni-taykonot-ekibini-firlati-1089826944.html

Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini fırlatı

Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini fırlatı

Sputnik Türkiye

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi, Şıncou-19 uzay mekiğiyle Gobi Çölü'nden fırlatıldı ve 6,5 saat içinde istasyona... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T04:26+0300

2024-10-30T04:26+0300

2024-10-30T04:26+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

taykonot

uzay istasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083572287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13881508852f98793a44bc57b543bcb7.jpg

Çin'in Dünya yörüngesindeki Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi yola çıktı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsül, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Taykonot ekibinin uzay istasyonuna ulaşması için 6,5 saatlik bir süre bekleniyor. Bu taykonotlar, 25 Nisan'da Şıncou-18 mekiğiyle istasyona gönderilen ve 6 aydır görevde bulunan ekibin yerini alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-lubnandan-israilin-kuzeyine-atilan-30-fuze-nedeniyle-hasar-olustu-1089826766.html

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, taykonot, uzay istasyonu