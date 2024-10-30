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Çin Dışişleri’nden BRICS Zirvesi’ne övgü: Tam bir başarı
Çin Dışişleri’nden BRICS Zirvesi’ne övgü: Tam bir başarı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang, bu yıl Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ni ‘tam bir başarı’ olarak tanımladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile yaptığı görüşmede Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nin tam bir başarı ile sonuçlandığını söyledi.Çinli diplomat, “Bu zirve sadece BRICS işbirliği mekanizmasının gelişim ivmesinin korunmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Küresel Güney ülkelerinin birliğini de mevcut uluslararası durumun istikrara kavuşturulmasında önemli ve yapıcı rol oynayabilecekleri şekilde güçlendirecek” diye konuştu.Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilere değinen Vang, sağlıklı ve istikrarlı bir dinamiğin sürdüğünü ve bunun iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarını karşıladığını kaydetti. Yetkili, Çin'in ikili ilişkilerin mevcut gelişim seviyesinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.Rudenko ise, yoğun programı içinde toplantıya zaman ayırdığı için Vang'a teşekkür ederek, Çin Dışişleri Bakanı'nın bu yıl Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 5 kez bir araya geldiğini ve bu temasların devam etmesini umduğunu dile getirdi.Rudenko, "Son yıllarda ilişkilerimizin, gelişiminin en yüksek döneminde olduğunu söylerken kesinlikle haklısınız, bu dönem Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemidir. Bu ilişkilerin temelini liderlerimiz arasındaki temaslar oluşturuyor, daha geçenlerde Kazan'da bu yılki üçüncü temasları gerçekleşti ve o sırada önemli anlaşmalara varıldı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-kazandaki-brics-zirvesi-toplantilari-basarili-gecti-1089590386.html
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Çin Dışişleri’nden BRICS Zirvesi’ne övgü: Tam bir başarı

15:59 30.10.2024 (güncellendi: 16:15 30.10.2024)
© Sputnik / brics-russia2024.ruBRICS Kazan
BRICS Kazan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, bu yıl Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ni ‘tam bir başarı’ olarak tanımladı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile yaptığı görüşmede Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nin tam bir başarı ile sonuçlandığını söyledi.
Çinli diplomat, “Bu zirve sadece BRICS işbirliği mekanizmasının gelişim ivmesinin korunmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Küresel Güney ülkelerinin birliğini de mevcut uluslararası durumun istikrara kavuşturulmasında önemli ve yapıcı rol oynayabilecekleri şekilde güçlendirecek” diye konuştu.
Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilere değinen Vang, sağlıklı ve istikrarlı bir dinamiğin sürdüğünü ve bunun iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarını karşıladığını kaydetti. Yetkili, Çin'in ikili ilişkilerin mevcut gelişim seviyesinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
Rudenko ise, yoğun programı içinde toplantıya zaman ayırdığı için Vang'a teşekkür ederek, Çin Dışişleri Bakanı'nın bu yıl Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 5 kez bir araya geldiğini ve bu temasların devam etmesini umduğunu dile getirdi.
Rudenko, "Son yıllarda ilişkilerimizin, gelişiminin en yüksek döneminde olduğunu söylerken kesinlikle haklısınız, bu dönem Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemidir. Bu ilişkilerin temelini liderlerimiz arasındaki temaslar oluşturuyor, daha geçenlerde Kazan'da bu yılki üçüncü temasları gerçekleşti ve o sırada önemli anlaşmalara varıldı" ifadelerini kullandı.
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Putin: Kazan'daki BRICS zirvesi toplantıları başarılı geçti
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