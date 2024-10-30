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Celal Şengör canlı yayında PKK, ABD ve İsrail'in 'Ortadoğu gerçeğini' açıkladı: 'Plan aslında çok basit'
Celal Şengör canlı yayında PKK, ABD ve İsrail'in 'Ortadoğu gerçeğini' açıkladı: 'Plan aslında çok basit'
Sputnik Türkiye
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Ekol TV'de katıldığı programda PKK, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki stratejik hedeflerini tartışarak dikkat çeken... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:57+0300
2024-10-30T12:57+0300
celal şengör
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Şengör, Doğu Anadolu’daki su kaynaklarının bölge üzerindeki etkisini vurgulayarak, “Doğu Anadolu’yu ele geçirirsen Orta Doğu’da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat’ın su havzaları, bugün sıkça gündeme gelen o harita ile birebir örtüşüyor. Maksat su,” dedi.'PKK’yı ABD yönlendiriyor'Prof. Dr. Celal Şengör, PKK’nın kuruluşundan bugüne ABD'nin kontrolü altında olduğunu öne sürerek, “PKK’yı hiçbir zaman Abdullah Öcalan yönetmedi, bugün de yönetemez. Bu çeteyi idare eden Amerika’dır. Amerika isterse PKK’yı anında yok eder; ama istemiyor, çünkü hedefleri var,” ifadelerini kullandı. Şengör, Amerika'nın asıl amacının Doğu Anadolu'daki stratejik su kaynaklarını kontrol etmek olduğunu belirtti."Dicle ve Fırat’ın Su Havzaları Kritik Öneme Sahip"Ekol TV’de, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında konuşan Şengör, Orta Doğu’daki temel ihtiyacın su olduğuna dikkat çekti: “Doğu Anadolu’da suyu kontrol eden, Orta Doğu’ya hükmeder. Dicle ve Fırat’ın su toplama alanları, özellikle Amerika ve İsrail’in hedeflediği bölgelerle örtüşüyor,” dedi. Şengör, su kaynaklarına erişimin tarih boyunca savaşların ve ittifakların temelinde olduğunu, günümüzde de bu stratejinin sürdüğünü belirtti.“Tarihte de Kaynaklar İçin Savaşlar Yapıldı”Prof. Dr. Şengör, tarihsel bir perspektifle Orta Doğu’daki doğal kaynakların önemine değinerek, İngiltere’nin 20. yüzyılda İran ile yaptığı iş birliğine örnek verdi. “İngilizler, petrol için İran’da Anglo-Iranian Petroleum Company’yi kurdu. Bu şirket bugünkü BP'nin öncüsüydü. İran sınırına kadar dağları haritaladılar,” diyen Şengör, Kerkük ve Musul’un Türkiye sınırları içinde kalmamasının bu stratejik hamlelerin sonucu olduğunu söyledi.Şengör’ün ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki su kaynaklarıyla ilgili stratejilerine dair değerlendirmeleri, jeopolitik planların su kaynakları üzerinden şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Celal Şengör canlı yayında PKK, ABD ve İsrail'in 'Ortadoğu gerçeğini' açıkladı: 'Plan aslında çok basit'

12:57 30.10.2024
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Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Ekol TV'de katıldığı programda PKK, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki stratejik hedeflerini tartışarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şengör, Doğu Anadolu’daki su kaynaklarının bölge üzerindeki etkisini vurgulayarak, “Doğu Anadolu’yu ele geçirirsen Orta Doğu’da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat’ın su havzaları, bugün sıkça gündeme gelen o harita ile birebir örtüşüyor. Maksat su,” dedi.

'PKK’yı ABD yönlendiriyor'

Prof. Dr. Celal Şengör, PKK’nın kuruluşundan bugüne ABD'nin kontrolü altında olduğunu öne sürerek, “PKK’yı hiçbir zaman Abdullah Öcalan yönetmedi, bugün de yönetemez. Bu çeteyi idare eden Amerika’dır. Amerika isterse PKK’yı anında yok eder; ama istemiyor, çünkü hedefleri var,” ifadelerini kullandı. Şengör, Amerika'nın asıl amacının Doğu Anadolu'daki stratejik su kaynaklarını kontrol etmek olduğunu belirtti.

"Dicle ve Fırat’ın Su Havzaları Kritik Öneme Sahip"

Ekol TV’de, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında konuşan Şengör, Orta Doğu’daki temel ihtiyacın su olduğuna dikkat çekti: “Doğu Anadolu’da suyu kontrol eden, Orta Doğu’ya hükmeder. Dicle ve Fırat’ın su toplama alanları, özellikle Amerika ve İsrail’in hedeflediği bölgelerle örtüşüyor,” dedi. Şengör, su kaynaklarına erişimin tarih boyunca savaşların ve ittifakların temelinde olduğunu, günümüzde de bu stratejinin sürdüğünü belirtti.

“Tarihte de Kaynaklar İçin Savaşlar Yapıldı”

Prof. Dr. Şengör, tarihsel bir perspektifle Orta Doğu’daki doğal kaynakların önemine değinerek, İngiltere’nin 20. yüzyılda İran ile yaptığı iş birliğine örnek verdi. “İngilizler, petrol için İran’da Anglo-Iranian Petroleum Company’yi kurdu. Bu şirket bugünkü BP'nin öncüsüydü. İran sınırına kadar dağları haritaladılar,” diyen Şengör, Kerkük ve Musul’un Türkiye sınırları içinde kalmamasının bu stratejik hamlelerin sonucu olduğunu söyledi.
Şengör’ün ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki su kaynaklarıyla ilgili stratejilerine dair değerlendirmeleri, jeopolitik planların su kaynakları üzerinden şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tamim Bin Hamad Al Thani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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