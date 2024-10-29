https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/secimlere-6-gun-kala-gerilim-artiyor-abdde-secim-sandigi-kundaklandi-yuzlerce-oy-pusulasi-yandi--1089798945.html

Seçimlere 6 gün kala gerilim artıyor: ABD'de seçim sandığı kundaklandı, yüzlerce oy pusulası yandı

Seçimlere 6 gün kala gerilim artıyor: ABD'de seçim sandığı kundaklandı, yüzlerce oy pusulası yandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Washington ve Oregon eyaletlerinde seçim sandıklarının kundaklanması sonucu yüzlerce oy pusulası yandı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T15:49+0300

2024-10-29T15:49+0300

2024-10-29T15:49+0300

dünya

abd seçimleri

abd

donald trump

kamala harris

oy

pusula

oy pusulası

joe biden

demokrat

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirelecek seçimde mail ile erken oy verme işlemleri devam ediyor. Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki çekişmeli yarış devam ederken, Kamala Harris son anketlere göre çok az bir puan farkı ile Trump'un önünde seçimi götürüyor. Bununla beraber, kutuplaşmanın arttığı yarışta ilk kez 8 Ekim'de oy pusulaların bulunduğu sandık yakılmıştı. Pazartesi günü ise tekrar, Washington ve Oregon eyaletlerinde sandıklara konulan yangın çıkarıcı cihazların patlatılması sonucu yüzlerce oy pusulasının yandığı belirtildi.Aynı grup tekrar iş başındaPortland'da olay yerinden ayrılan 'şüpheli bir araç' tespit edildiği ifade edilirken, sandıklarda bulunan cihazlardan elde edilen kanıtların yangınların bağlantılı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Başka bir deyişle, eylemleri gerçekleştiren kişi veya gruplar yüksek ihtimalle ikinci eylemini gerçekleştirdi.Portland yardımcı polis şefi Amanda McMillan yaptığı açıklamada, "Bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tür eylemlerin hedefli ve kasıtlı olduğunu biliyoruz. Bu kasıtlı eylemin seçim sürecini etkilemesinden endişe duyuyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdde-11-yasindaki-cocuk-sosyal-medyada-oyuncak-silahlarini-gosterdikten-sonra-tutuklandi-1089782365.html

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