https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/beyaz-saray-iran-israilin-misillemesine-karsilik-vermemeli-1089863248.html

Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli

Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T22:29+0300

2024-10-30T22:29+0300

2024-10-30T22:29+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, İran'ın yakın zamanda İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine ilişkinaçıklamalarda bulundu.İran'ın başkanlık seçimlerinden önce saldırı olasılığına ilişkin Jean-Pierre, "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli, bunu yapmamalılar. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse biz İsrail'in kendini savunmasına destek vereceğiz ancak İran, İsrail'in misillemesine yanıt vermemeli" şeklinde konuştu.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da yorum yapan Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

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