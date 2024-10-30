https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/besiktas-carsi-umut-ve-dayanisma-icin-sokaga-cikiyor-sessiz-yuruyus-cagrisinda-bulundu-1089843810.html

Beşiktaş çArşı, 'umut ve dayanışma' için sokağa çıkıyor: Sessiz yürüyüş çağrısında bulundu

Beşiktaş çArşı, 'umut ve dayanışma' için sokağa çıkıyor: Sessiz yürüyüş çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, cumartesi günü son günlerde yaşanan olaylara karşı sessiz protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T14:01+0300

2024-10-30T14:01+0300

2024-10-30T14:07+0300

spor

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

çarşı grubu

protesto

protesto gösterisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101478/19/1014781983_0:47:1196:720_1920x0_80_0_0_496c253a35a68a7d9271b92c13dbd31e.jpg

Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından biri olan Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylara dikkat çekmek için sessiz bir protesto yürüyüşüne hazırlandıklarını duyurdu. 2 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ta toplanılacağını açıkladı.çArşı grubundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taraftarlarımıza duyurumuzdur!“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadarHep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…Simsiyah Kaderimin Bembeyaz Umudusun"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/besiktastan-derbinin-hakemine-tepki-derhal-dudugunu-asacaktir-1089801166.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çarşı grubu, çarşı grubu kimin, çarşı beşiktaş, çarşı grubu nerede, çarşı grubu protestosu