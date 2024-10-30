https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/besiktas-carsi-umut-ve-dayanisma-icin-sokaga-cikiyor-sessiz-yuruyus-cagrisinda-bulundu-1089843810.html
Beşiktaş çArşı, 'umut ve dayanışma' için sokağa çıkıyor: Sessiz yürüyüş çağrısında bulundu
Beşiktaş çArşı, 'umut ve dayanışma' için sokağa çıkıyor: Sessiz yürüyüş çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, cumartesi günü son günlerde yaşanan olaylara karşı sessiz protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:01+0300
2024-10-30T14:01+0300
2024-10-30T14:07+0300
spor
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
çarşı grubu
protesto
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101478/19/1014781983_0:47:1196:720_1920x0_80_0_0_496c253a35a68a7d9271b92c13dbd31e.jpg
Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından biri olan Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylara dikkat çekmek için sessiz bir protesto yürüyüşüne hazırlandıklarını duyurdu. 2 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ta toplanılacağını açıkladı.çArşı grubundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taraftarlarımıza duyurumuzdur!“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadarHep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…Simsiyah Kaderimin Bembeyaz Umudusun"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/besiktastan-derbinin-hakemine-tepki-derhal-dudugunu-asacaktir-1089801166.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101478/19/1014781983_86:0:1110:768_1920x0_80_0_0_17b112a11fb7d82f38948d67a51cb1d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çarşı grubu, çarşı grubu kimin, çarşı beşiktaş, çarşı grubu nerede, çarşı grubu protestosu
çarşı grubu, çarşı grubu kimin, çarşı beşiktaş, çarşı grubu nerede, çarşı grubu protestosu
Beşiktaş çArşı, 'umut ve dayanışma' için sokağa çıkıyor: Sessiz yürüyüş çağrısında bulundu
14:01 30.10.2024 (güncellendi: 14:07 30.10.2024)
Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, cumartesi günü son günlerde yaşanan olaylara karşı sessiz protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı.
Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından biri olan Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylara dikkat çekmek için sessiz bir protesto yürüyüşüne hazırlandıklarını duyurdu. 2 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ta toplanılacağını açıkladı.
çArşı grubundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Taraftarlarımıza duyurumuzdur!
“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”
Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.
02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00
Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadar
Hep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…
Simsiyah Kaderimin Bembeyaz Umudusun"