https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/besiktastan-derbinin-hakemine-tepki-derhal-dudugunu-asacaktir-1089801166.html

Beşiktaş'tan derbinin hakemine tepki: Derhal düdüğünü asacaktır

Beşiktaş'tan derbinin hakemine tepki: Derhal düdüğünü asacaktır

Sputnik Türkiye

Beşiktaş dün oynanan Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Maçın hakemi Arda Kardeşler için 'derhal düdüğünü asacaktır' denilirken... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:10+0300

2024-10-29T16:10+0300

2024-10-29T16:11+0300

spor

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş

galatasaray sk

galatasaray

derbi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Futbolseverlerin dün merakla beklediği Galatasaray Beşiktaş derbisi, evsahibi takip Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bugün ise Beşiktaş Kulübü'nden dün akşam maçta yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanılırken maçın hakemi Arda Kardeşler için de 'derhal düdüğünü asacaktır' denildi. Örgütlü kötülük çetesiİnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, abiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye’de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruzBiz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF’yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.Dün gece Türk futbolu için bir milattırPopülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.Biz Beşiktaş’ız!Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1089797967.html

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