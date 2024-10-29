Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için havalandı
20:58 29.10.2024 (güncellendi: 21:00 29.10.2024)
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü için gösteri düzenledi.
Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı'nda yoğun bir kalabalığın izlediği gösteriden kareler galeri haberimizde.
© AA / Lokman İlhanTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
1/24
© AA / Lokman İlhan
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Lokman İlhanTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
2/24
© AA / Lokman İlhan
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
3/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
4/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
5/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
6/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
7/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
8/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Lokman İlhanTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
9/24
© AA / Lokman İlhan
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Lokman İlhanTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
10/24
© AA / Lokman İlhan
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
11/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
12/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
13/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
14/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
15/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
16/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
17/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
18/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
19/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
20/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
21/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
22/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
23/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
© AA / Berkan ÇetinTürk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu
24/24
© AA / Berkan Çetin
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu