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Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için son tarih: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için son tarih: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için bugün son tarih. Adalet Bakanlığı'nda icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı için başvuruların... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T10:03+0300
2024-10-30T10:03+0300
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icra
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Adalet Bakanlığı tarafından 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında, başvuruda bulunacak olan adaylar için başvuru şartları ve sınav tarihi netleşti. Peki, Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman, bitecek, başvuru şartları neler?Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için geç başvuru tarihiAdalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı alınacak.İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, 24 Ekim'de başladı ve 30 Ekim Çarşamba günü sona erecek.Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır?Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekiyor.Başvuru şartları neler?Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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adalet bakanlığı, adalet bakanlığı personel alımı 2024, adalet bakanlığı memur alımı, adalet bakanlığı icra müdür alımı, adalet bakanlığı icra müdür sınavı, adalet bakanlığı icra müdür sınavı, adalet bakanlığı icra müdür alımı 2024, adalet bakanlığı icra müdür alımı şartları, icra müdür ve icra müdür yardımcısı başvuru şartları, adalet bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için son tarih: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

10:03 30.10.2024
© AAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için bugün son tarih. Adalet Bakanlığı'nda icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı için başvuruların ne zaman sona ereceği ve başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden icra müdürlüğü ve yardımcılığı için başvuruda bulanabilir.
Adalet Bakanlığı tarafından 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında, başvuruda bulunacak olan adaylar için başvuru şartları ve sınav tarihi netleşti. Peki, Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman, bitecek, başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için geç başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı alınacak.
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, 24 Ekim'de başladı ve 30 Ekim Çarşamba günü sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekiyor.

Başvuru şartları neler?

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.
Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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