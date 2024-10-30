https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/adalet-bakanligi-300-icra-muduru-ve-mudur-yardimcisi-alimi-icin-son-tarih-basvuru-nasil-ve-nereden-1089832038.html

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için son tarih: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için son tarih: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için bugün son tarih. Adalet Bakanlığı'nda icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı için başvuruların... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T10:03+0300

2024-10-30T10:03+0300

2024-10-30T10:03+0300

türkiye

adalet bakanlığı

personel alımı

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icra memuru

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Adalet Bakanlığı tarafından 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında, başvuruda bulunacak olan adaylar için başvuru şartları ve sınav tarihi netleşti. Peki, Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman, bitecek, başvuru şartları neler?Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için geç başvuru tarihiAdalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı alınacak.İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, 24 Ekim'de başladı ve 30 Ekim Çarşamba günü sona erecek.Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır?Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekiyor.Başvuru şartları neler?Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kamu-personeli-olmak-isteyenler-icin-ise-alim-ilanlari-acildi-1089510924.html

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