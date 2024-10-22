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‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kamu-personeli-olmak-isteyenler-icin-ise-alim-ilanlari-acildi-1089510924.html
Kamuda çalışmak isteyenler için işe alım ilanları açıldı: Öğretim üyesi, askeri personel, işçi alınacak
Kamuda çalışmak isteyenler için işe alım ilanları açıldı: Öğretim üyesi, askeri personel, işçi alınacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli olmak isteyenler için Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamunun tüm kademelerinde... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T10:21+0300
2024-10-22T10:22+0300
ekonomi
kamu personeli
personel
cumhurbaşkanlığı
işsiz
işsizlik
işsizlik
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Kamuda çalışmak isteyenler için kadrolar açıldı. Askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuldu.Yılda iki zam, hafta sonu tatiliKamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar. Vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı ne kadar?En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.Kamu personeli olmak için nasıl başvuru yapılır?Kamu personeli olabilmek için uygun şartları karşılamanız ve başvuru şartlarını öğrenmeniz gerekiyor. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden size uygun olan ilana tıklayarak, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.Kamu Personeli Alım ilanları yayımlandı İşte ilanlarKÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI1 ESKİ Hükümlü İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)Haberin DevamıKÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ13 ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)YALOVA ÜNİVERSİTESİ4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞIHaberin Devamı60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIHaberin DevamıASKERi PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİİPTAL İLANI ( 16 Ekim - 26 Ekim)SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)KARABÜK ÜNİVERSİTESİ25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)MERSİN ÜNİVERSİTESİ2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)UŞAK ÜNİVERSİTESİ8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)UŞAK ÜNİVERSİTESİ3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)BALIKESİR ÜNİVERSİTESİHaberin DevamıDÜZELTME İLANI ( 15 Ekim - 25 Ekim)MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)FIRAT ÜNİVERSİTESİ91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)KARABÜK ÜNİVERSİTESİ5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)SİNOP ÜNİVERSİTESİ1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)DİCLE ÜNİVERSİTESİ20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)GİRESUN ÜNİVERSİTESİ18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)İÇİŞLERİ BAKANLIĞI23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)EGE ÜNİVERSİTESİ25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)AMASYA ÜNİVERSİTESİ21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)BATMAN ÜNİVERSİTESİ8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)BATMAN ÜNİVERSİTESİ3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)AMASYA ÜNİVERSİTESİ3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ37 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ8 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 8 Ekim - 22 Ekim)REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 15 Kasım)SAVUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 14 Kasım)YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 MEMUR ALACAK ( 18 Kasım - 20 Kasım)HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Kasım - 15 Kasım)ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 9 Ekim - 23 Ekim)KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 15 Ekim - 31 Ekim)BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)HACIABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 MEMUR ALACAK ( 4 Kasım - 6 Kasım)MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 MEMUR ALACAK ( 29 Ekim - 31 Ekim)MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 14 Ekim - 25 Ekim)ADALET BAKANLIĞI300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAKTIR. ( 24 Ekim - 30 Ekim)KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ekim - 25 Ekim)YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Eylül - 25 Ekim)PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 23 Ekim)
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Kamuda çalışmak isteyenler için işe alım ilanları açıldı: Öğretim üyesi, askeri personel, işçi alınacak

10:21 22.10.2024 (güncellendi: 10:22 22.10.2024)
© AA / Aytuğ Can SencarKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli olmak isteyenler için Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
Kamuda çalışmak isteyenler için kadrolar açıldı.
Askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuldu.

Yılda iki zam, hafta sonu tatili

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar. Vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor.

En düşük memur maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.

Kamu personeli olmak için nasıl başvuru yapılır?

Kamu personeli olabilmek için uygun şartları karşılamanız ve başvuru şartlarını öğrenmeniz gerekiyor. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden size uygun olan ilana tıklayarak, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

Kamu Personeli Alım ilanları yayımlandı

İşte ilanlar
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
1 ESKİ Hükümlü İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
Haberin Devamı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
13 ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
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ASKERi PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI ( 16 Ekim - 26 Ekim)
SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
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DÜZELTME İLANI ( 15 Ekim - 25 Ekim)
MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)
EGE ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
37 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
8 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 8 Ekim - 22 Ekim)
REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 15 Kasım)
SAVUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 14 Kasım)
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 18 Kasım - 20 Kasım)
HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Kasım - 15 Kasım)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 9 Ekim - 23 Ekim)
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 15 Ekim - 31 Ekim)
BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)
HACIABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 4 Kasım - 6 Kasım)
MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 29 Ekim - 31 Ekim)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 14 Ekim - 25 Ekim)
ADALET BAKANLIĞI
300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAKTIR. ( 24 Ekim - 30 Ekim)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ekim - 25 Ekim)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Eylül - 25 Ekim)
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 23 Ekim)
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
TÜRKİYE
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Ekim, 17:03
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