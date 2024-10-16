https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-disisleri-zelenskiy-zafer-plani-ile-natoyu-rusya-ile-dogrudan-catismaya-itiyor-1089304362.html
Rus Dışişleri: Zelenskiy ‘zafer planı’ ile NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışmaya itiyor
Rus Dışişleri: Zelenskiy ‘zafer planı’ ile NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışmaya itiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in ‘zafer planı’ ile yalnızca NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışmaya ittiğini ve Rusya topraklarını... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:45+0300
2024-10-16T16:45+0300
2024-10-16T17:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in bugün Ukrayna parlamentosu Rada’ya sunduğu, yerel basına göre Ukrayna’nın çatışma sonlanmadan önce NATO’ya alınması ve topraklarına ‘nükleer olmayan caydırıcı paketin’ konuşlandırılması gibi koşullar içeren 5 maddelik sözde ‘zafer planını’ yorumladı.Zaharova, “Ukrayna savunmasını güçlendirmenin bir sonraki noktası, Zelenskiy bunu kendi sözleri ile belirli yerleri hedef alan operasyonlarla başaracakmış. Bunu nasıl başarmak istiyor? Söylemesi gülünç, kendi partnerleri ile hareket ederek Rus hava kuvvetlerine zarar vererek mi? Yani o NATO ülkelerini bizimle doğrudan çatışmaya zorluyor ve yine uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarını vurma izni almakta ısrar ediyor” diye konuştu.Moskova’nın bu konuyla ilgili açıklamaları bir hafta önce yapıldığı için Zelenskiy’in ve knuşmalarının metinlerini yazan ekibinin bunun nelere yol açabileceğini çok iyi bildiğini vurgulayan Zaharova, ayrıca bu ‘yeni planın’ esas itibarıyla para koparma amaçlı olduğunu da sözlerine ekledi.Rus diplomat, “Bu Zelenskiy’in ‘zafer planı’ değil, Ukrayna ve halkı için bir ‘felaket planıdır’. Bütün bunların amacı bir kez daha para koparmak ve terörist yeteneklerini ortaya koymaktır. Zelenskiy’in bugün Ukraynalılardan, ‘Ukrayna düşmanlığı’ denebilecek kadar nefret ettiğini nihayet herkese kanıtladığını düşünüyorum” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rus-disisleri-abdnin-tutumu-bmgknin-gazzede-akan-kani-ve-siddeti-durdurmasini-engelliyor-1089024216.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, plan, nato, çatışma
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, plan, nato, çatışma
Rus Dışişleri: Zelenskiy ‘zafer planı’ ile NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışmaya itiyor
16:45 16.10.2024 (güncellendi: 17:02 16.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in ‘zafer planı’ ile yalnızca NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışmaya ittiğini ve Rusya topraklarını bombalama izni almakta ısrar ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in bugün Ukrayna parlamentosu Rada’ya sunduğu, yerel basına göre Ukrayna’nın çatışma sonlanmadan önce NATO’ya alınması ve topraklarına ‘nükleer olmayan caydırıcı paketin’ konuşlandırılması gibi koşullar içeren 5 maddelik sözde ‘zafer planını’ yorumladı.
Zaharova, “Ukrayna savunmasını güçlendirmenin bir sonraki noktası, Zelenskiy bunu kendi sözleri ile belirli yerleri hedef alan operasyonlarla başaracakmış. Bunu nasıl başarmak istiyor? Söylemesi gülünç, kendi partnerleri ile hareket ederek Rus hava kuvvetlerine zarar vererek mi? Yani o NATO ülkelerini bizimle doğrudan çatışmaya zorluyor ve yine uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarını vurma izni almakta ısrar ediyor” diye konuştu.
Moskova’nın bu konuyla ilgili açıklamaları bir hafta önce yapıldığı için Zelenskiy’in ve knuşmalarının metinlerini yazan ekibinin bunun nelere yol açabileceğini çok iyi bildiğini vurgulayan Zaharova, ayrıca bu ‘yeni planın’ esas itibarıyla para koparma amaçlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Rus diplomat, “Bu Zelenskiy’in ‘zafer planı’ değil, Ukrayna ve halkı için bir ‘felaket planıdır’. Bütün bunların amacı bir kez daha para koparmak ve terörist yeteneklerini ortaya koymaktır. Zelenskiy’in bugün Ukraynalılardan, ‘Ukrayna düşmanlığı’ denebilecek kadar nefret ettiğini nihayet herkese kanıtladığını düşünüyorum” vurgusunu yaptı.