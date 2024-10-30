https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/a-spor-muhabiri-emre-kaplana-yumruk-atan-sezgin-gulnar-tahliye-oldu-1089859105.html
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Sezgin Gülnar tahliye oldu
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Sezgin Gülnar tahliye oldu
Sputnik Türkiye
28 Ekim tarihinde Galatasaray Beşiktaş derbisinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan hastaneye... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T19:18+0300
2024-10-30T19:18+0300
2024-10-30T19:18+0300
türkiye
emre kaplan
yumruk
ambulans
galatasaray
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
hasan arat
muhabir
basın
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Galatasaray Beşiktaş maçında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin Gülnar tahliye edildi. Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan şikayetçi olmuştu. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin Gülnar tahliye oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından paylaşılan açıklamada ''Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1089797967.html
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emre kaplan saldırı, sezgin gülnar tahliye, sezgin gülnar kimdir
emre kaplan saldırı, sezgin gülnar tahliye, sezgin gülnar kimdir
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Sezgin Gülnar tahliye oldu
28 Ekim tarihinde Galatasaray Beşiktaş derbisinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan hastaneye kaldırılmıştı. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin Gülnar tahliye oldu.
Galatasaray Beşiktaş maçında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin Gülnar tahliye edildi.
Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan şikayetçi olmuştu. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin Gülnar tahliye oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından paylaşılan açıklamada ''Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!'' denildi.