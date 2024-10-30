https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/a-spor-muhabiri-emre-kaplana-yumruk-atan-sezgin-gulnar-tahliye-oldu-1089859105.html

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Sezgin Gülnar tahliye oldu

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Sezgin Gülnar tahliye oldu

Sputnik Türkiye

28 Ekim tarihinde Galatasaray Beşiktaş derbisinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan hastaneye... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T19:18+0300

2024-10-30T19:18+0300

2024-10-30T19:18+0300

türkiye

emre kaplan

yumruk

ambulans

galatasaray

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

hasan arat

muhabir

basın

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Galatasaray Beşiktaş maçında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin Gülnar tahliye edildi. Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Emre Kaplan şikayetçi olmuştu. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin Gülnar tahliye oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından paylaşılan açıklamada ''Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1089797967.html

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