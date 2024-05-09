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Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın yargılanmasına başlandı
Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın yargılanmasına başlandı
Sputnik Türkiye
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın 'zimmet' suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Sonraki duruşma 3... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T22:42+0300
2024-05-09T22:43+0300
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recai çakır
dava
duruşma
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Amasra Belediye Başkanı Çakır ile belediyenin avukatı Dal'ın yargılandığı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma yapıldı.Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da takip etti.Savunma yapan Belediye Başkanı Çakır, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, neyi zimmetine geçirdiğini de merak ettiğini söyledi.Görevde olduğu sürece Amasra halkının çıkar ve ekonomisini düşündüğünü dile getiren Çakır, 31 Mart seçimlerinde tekrar göreve geldiğini anımsattı.Çakır, 10 Ocak’ta belediyenin sözleşmeli avukatı Dal'ın belediyeyle ilgili Zonguldak İdare Mahkemesindeki bir davaya gitmesi gerektiği söylediğini, kendisinin Dal'a tahsis edebilecekleri bir araç ve şoför bulunmadığını ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti:Avukat Dal ise üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:Sanık avukatlarından Engin Uzun, söz konusu yakıtın belediye hizmeti için kullanıldığını ve bir zimmet suçu oluşturmadığını savunarak, sanıkların beraatini istedi.Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.Duruşma 3 Eylül'e ertelendi.'Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz'CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.Bakan, "Bir hukukçu olarak aynı zamanda bir hukukçu milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim. Hayatı boyunca bu, savcı arkadaşımızı takip edecek. Yargılama itibarıyla komik bir davadan bahsediyoruz. Bir avukatın, bir hukukçunun yargılama giderini alması kadar ve masraflarını alması kadar doğal bir şey yok, zaten bu Avukatlık Kanunu'nda bizim yönetmeliklerimizde, usullerimizde, kaidelerimizde olan bir şeydir. Bir zimmet suçu çıkma ihtimali olmayan bir davadan zimmet çıkartan ve bu yargılamayı olağanüstü hızla dava açacak noktaya gelen bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.
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amasra, recai çakır, dava, duruşma
amasra, recai çakır, dava, duruşma

Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın yargılanmasına başlandı

22:42 09.05.2024 (güncellendi: 22:43 09.05.2024)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© İHA
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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın 'zimmet' suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Sonraki duruşma 3 Eylül'e ertelendi.
Amasra Belediye Başkanı Çakır ile belediyenin avukatı Dal'ın yargılandığı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma yapıldı.
Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da takip etti.
Savunma yapan Belediye Başkanı Çakır, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, neyi zimmetine geçirdiğini de merak ettiğini söyledi.
Görevde olduğu sürece Amasra halkının çıkar ve ekonomisini düşündüğünü dile getiren Çakır, 31 Mart seçimlerinde tekrar göreve geldiğini anımsattı.
Çakır, 10 Ocak’ta belediyenin sözleşmeli avukatı Dal'ın belediyeyle ilgili Zonguldak İdare Mahkemesindeki bir davaya gitmesi gerektiği söylediğini, kendisinin Dal'a tahsis edebilecekleri bir araç ve şoför bulunmadığını ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Avukatımıza, kendi aracıyla gitmesini ve kullandığı yakıtı belediye olarak karşılayacağımızı söyledim. Avukatımız Zonguldak'a gittikten bir gün sonra kullandığı 24 litre mazotu belediye garajından kendisine iade ettik. Bu iade de defterlerimizde kayıtlıdır. Bize kara çalmaya çalışan sahte isim ve imzayla bu durum bir suçmuş gibi ihbar edilmiştir. Mektubu yazan kişinin seçimlerden AK Parti aday adayı olan kişinin yanında çalışan biri olduğunu öğrendik. Hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Şu anda zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmamız istenen bir iddiayla karşı karşıyayız. Bu durumu sadece hukukla açıklamak mümkün değil. Yargı gereğini yapacaktır, buna inancım tamdır. Neyi zimmetime geçirdiğimi ben de merak ediyorum. İddia makamından bunu bize açıklamasını bekliyorum."
Avukat Dal ise üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:
"10 Ocak'ta Zonguldak'ta duruşma vardı ve belediye avukatı olarak bu duruşmaya gitmem gerekiyordu. Belediye Başkanı da 'Araç tahsis edemem, yakıtı tahsis ederiz.' dedi. Bartın'dan çıkarken ne kadar kullandığım belli olsun diye aracımın yakıt deposunu doldurdum, duruşmaya gittim ve döndüm. Bir gün sonra belediye garajından 24 litre mazot aldım. Amasra küçük bir yer ve dedikodular çıkınca parasını iade ettim. Bu birileri tarafından tezgahlandı. İsimsiz ihbar mektubuyla ihbarda bulunuluyor. Seçim öncesi siyasi karalama amaçlıdır ve siyasi davadır. Suçun zimmet suçu olmadığını biliyoruz. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."
Sanık avukatlarından Engin Uzun, söz konusu yakıtın belediye hizmeti için kullanıldığını ve bir zimmet suçu oluşturmadığını savunarak, sanıkların beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.
Duruşma 3 Eylül'e ertelendi.

'Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Bakan, "Bir hukukçu olarak aynı zamanda bir hukukçu milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim. Hayatı boyunca bu, savcı arkadaşımızı takip edecek. Yargılama itibarıyla komik bir davadan bahsediyoruz. Bir avukatın, bir hukukçunun yargılama giderini alması kadar ve masraflarını alması kadar doğal bir şey yok, zaten bu Avukatlık Kanunu'nda bizim yönetmeliklerimizde, usullerimizde, kaidelerimizde olan bir şeydir. Bir zimmet suçu çıkma ihtimali olmayan bir davadan zimmet çıkartan ve bu yargılamayı olağanüstü hızla dava açacak noktaya gelen bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.
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