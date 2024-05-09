https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/amasra-belediye-baskani-cakirin--yargilanmasina-baslandi-1083661001.html

Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın yargılanmasına başlandı

Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın yargılanmasına başlandı

Sputnik Türkiye

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın 'zimmet' suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Sonraki duruşma 3... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T22:42+0300

2024-05-09T22:42+0300

2024-05-09T22:43+0300

amasra

türkiye

recai çakır

dava

duruşma

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Amasra Belediye Başkanı Çakır ile belediyenin avukatı Dal'ın yargılandığı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma yapıldı.Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da takip etti.Savunma yapan Belediye Başkanı Çakır, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, neyi zimmetine geçirdiğini de merak ettiğini söyledi.Görevde olduğu sürece Amasra halkının çıkar ve ekonomisini düşündüğünü dile getiren Çakır, 31 Mart seçimlerinde tekrar göreve geldiğini anımsattı.Çakır, 10 Ocak’ta belediyenin sözleşmeli avukatı Dal'ın belediyeyle ilgili Zonguldak İdare Mahkemesindeki bir davaya gitmesi gerektiği söylediğini, kendisinin Dal'a tahsis edebilecekleri bir araç ve şoför bulunmadığını ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti:Avukat Dal ise üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:Sanık avukatlarından Engin Uzun, söz konusu yakıtın belediye hizmeti için kullanıldığını ve bir zimmet suçu oluşturmadığını savunarak, sanıkların beraatini istedi.Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.Duruşma 3 Eylül'e ertelendi.'Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz'CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.Bakan, "Bir hukukçu olarak aynı zamanda bir hukukçu milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim. Hayatı boyunca bu, savcı arkadaşımızı takip edecek. Yargılama itibarıyla komik bir davadan bahsediyoruz. Bir avukatın, bir hukukçunun yargılama giderini alması kadar ve masraflarını alması kadar doğal bir şey yok, zaten bu Avukatlık Kanunu'nda bizim yönetmeliklerimizde, usullerimizde, kaidelerimizde olan bir şeydir. Bir zimmet suçu çıkma ihtimali olmayan bir davadan zimmet çıkartan ve bu yargılamayı olağanüstü hızla dava açacak noktaya gelen bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ankara-il-emniyet-mudur-yardimcisi-organize--sube-muduru-ve-yardimcisi-gorevlerinden-uzaklastirildi-1083656774.html

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amasra, recai çakır, dava, duruşma