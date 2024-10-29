https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/zaharova-abdnin-gurcistana-yonelik-tehditlerine-yanit-verdi-1089772459.html

Zaharova'dan ABD'nin Gürcistan'a yönelik tehditlerine: 'Demokrasi geldi efendim, sıradaki istasyon neo-kolonyalizm'

Zaharova'dan ABD'nin Gürcistan'a yönelik tehditlerine: 'Demokrasi geldi efendim, sıradaki istasyon neo-kolonyalizm'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'a yönelik tehditlerine yanıt verdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T01:30+0300

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dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Tiflis'in mevcut yönetiminin izlediği yolun devam etmesi durumunda, ABD'nin Gürcistan'ı daha ileri düzeyde sonuçlarla karşı karşıya bırakma ihtimaline dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Gürcistan'daki iddia edilen seçim ihlalleri nedeniyle bu uyarıyı yapmıştı.Zaharova, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, “Demokrasi geldi efendim. Sıradaki istasyon neo-kolonyalizm” ifadesini kullanarak ABD'nin tutumuna eleştirilerde bulundu.Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde, Rusya ile ilişkilerin korunmasından yana olan iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin %53.93 oyla galip geldiği, dört muhalefet partisi ile birlikte toplamda %37.78 oy aldıkları bildirildi. Ancak muhalefet, Seçim Komisyonu'nun verilerine itiraz etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), seçimlerin iyi organize edildiğini ancak bazı usulsüzlüklerin kaydedildiğini belirtti. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili, Avrupa yanlısı muhalefete destek vermesiyle dikkat çekerken, seçim sonuçlarına karşı protesto çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-abnin-birilerine-avrupa-gelecegi-bahsedebilecegine-inanmak-aptalca-1089732603.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, rusya dışişleri bakanlığı