https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yurtta-sulh-konseyi-yokmus-iddiasina-yalanlama-15-temmuzda-silahli-darbe-tesebbusunde-bulunduklari-1089772277.html
'Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasına yalanlama: '15 Temmuz'da silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır'
'Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasına yalanlama: '15 Temmuz'da silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada FETÖ propaganda hesaplarında paylaşıldığı belirtilen 'Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T01:09+0300
2024-10-29T01:09+0300
2024-10-29T01:23+0300
türkiye
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek şunlar ifade edildi:Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesi de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-cimere-duygu-ve-dusuncelerinizi-yazabilirsiniz-1089768437.html
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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
'Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasına yalanlama: '15 Temmuz'da silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır'
01:09 29.10.2024 (güncellendi: 01:23 29.10.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada FETÖ propaganda hesaplarında paylaşıldığı belirtilen 'Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay Çatı Davası'nda verdiği karara göre 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek şunlar ifade edildi:
"Kararda, 'Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır' tespitine yer verilmiştir."
Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesi de yer aldı.