https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yurtta-sulh-konseyi-yokmus-iddiasina-yalanlama-15-temmuzda-silahli-darbe-tesebbusunde-bulunduklari-1089772277.html

'Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasına yalanlama: '15 Temmuz'da silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır'

'Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasına yalanlama: '15 Temmuz'da silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada FETÖ propaganda hesaplarında paylaşıldığı belirtilen 'Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T01:09+0300

2024-10-29T01:09+0300

2024-10-29T01:23+0300

türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek şunlar ifade edildi:Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesi de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-cimere-duygu-ve-dusuncelerinizi-yazabilirsiniz-1089768437.html

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi