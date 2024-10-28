https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-cimere-duygu-ve-dusuncelerinizi-yazabilirsiniz-1089768437.html

Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: 'CİMER'e duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz'

Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: 'CİMER'e duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T21:44+0300

2024-10-28T21:44+0300

2024-10-28T21:44+0300

türkiye

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşabileceğini duyurdu.Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e 'Yönetime Katıl' bölümü altındaki '29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında' bölümünden yazılabileceği belirtildi.İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan videoda izlenmesi gereken adımlara yer verildi.

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