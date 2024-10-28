https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-cimere-duygu-ve-dusuncelerinizi-yazabilirsiniz-1089768437.html
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: 'CİMER'e duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz'
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: 'CİMER'e duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T21:44+0300
2024-10-28T21:44+0300
2024-10-28T21:44+0300
türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşabileceğini duyurdu.Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e 'Yönetime Katıl' bölümü altındaki '29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında' bölümünden yazılabileceği belirtildi.İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan videoda izlenmesi gereken adımlara yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbullular-dikkat-bu-yollar-yarin-trafige-kapali-1089751437.html
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Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: 'CİMER'e duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşabileceğini duyurdu.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e 'Yönetime Katıl' bölümü altındaki '29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında' bölümünden yazılabileceği belirtildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan videoda izlenmesi gereken adımlara yer verildi.