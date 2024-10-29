https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yunanistanda-korkutan-kuraklik-musluklardan-camurlu-su-akmaya-basladi-1089807376.html
Yunanistan'da korkutan kuraklık: Musluklardan çamurlu su akmaya başladı
Yunanistan'da korkutan kuraklık: Musluklardan çamurlu su akmaya başladı
Sputnik Türkiye
Yunanistan Korinthos kentinde kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Musluklardan ise çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T18:23+0300
2024-10-29T18:23+0300
2024-10-29T18:23+0300
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yunanistan
kuraklık
küresel ısınma
musluk suyu
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Küresel ısınma nedeniyle kuraklık yaşayan ve aşırı sıcaklara maruz kalan Yunanistan'da susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Korinthos kentinde barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla birlikte kentte musluklardan çamurlu su akmaya başladı. .Yerel basında yer alan haberlere göre, iklim krizinin sonucu olarak Yunanistan'ın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık sorunu barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Korinthos'ta da bu nedenle musluklardan çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı.Bölge halkı, musluk suyunu kullanamadıklarını ifade etti.İklim krizi çerçevesinde, ölçümlerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1960'tan bu yana en yüksek yaz ayı sıcaklık ortalamasına bu yıl sahne olan Yunanistan'da yağışların da mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu su kaynakları azalmış, birçok barajda su seviyeleri düşmüştü. Bu nedenle, onlarca yıldır baraj altında kalan birçok yapı tekrar su yüzüne çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-sera-gazi-rekor-seviyeye-cikti-sicaklik-artisi-hizlanacak-1089746015.html
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yunanistan, kuraklık, küresel ısınma, musluk suyu
yunanistan, kuraklık, küresel ısınma, musluk suyu
Yunanistan'da korkutan kuraklık: Musluklardan çamurlu su akmaya başladı
Yunanistan Korinthos kentinde kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Musluklardan ise çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı.
Küresel ısınma nedeniyle kuraklık yaşayan ve aşırı sıcaklara maruz kalan Yunanistan'da susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Korinthos kentinde barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla birlikte kentte musluklardan çamurlu su akmaya başladı. .
Yerel basında yer alan haberlere göre, iklim krizinin sonucu olarak Yunanistan'ın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık sorunu barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Korinthos'ta da bu nedenle musluklardan çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı.
Bölge halkı, musluk suyunu kullanamadıklarını ifade etti.
İklim krizi çerçevesinde, ölçümlerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1960'tan bu yana en yüksek yaz ayı sıcaklık ortalamasına bu yıl sahne olan Yunanistan'da yağışların da mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu su kaynakları azalmış, birçok barajda su seviyeleri düşmüştü. Bu nedenle, onlarca yıldır baraj altında kalan birçok yapı tekrar su yüzüne çıkmıştı.