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Yozgat Boğazlıyan'da gübre çukuruna düşen 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat Boğazlıyan'da gübre çukuruna düşen 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırdaki gübre çukuruna 3 kişi düştü. Gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3'üncü kişi de tedavi gördüğü hastanede... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:47+0300
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türkiye
çoban
gübre
yozgat
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Boğazlıyan ilçesinde dün akşam bir ahırdaki gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen Sinan Budak ve Veysel Taştan metan gazından zehirlenip hayatını kaybederken ahırda çalışan çoban Muhammet Ali Kerim de tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.Afganistan uyruklu çoban Kerim'in cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazelerin ikindi vakti Boğazlıyan'ın Çalapverdi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Ahır sahibi Sinan Budak, bir dönem CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı'nı yürütmüş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.Ne olmuştu?Boğazlıyan ilçesinde dün, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim ahırın gübre çukuruna düşmüş, çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kalmıştı.Yakındaki inşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamını yitirmişti.
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chp boğazlıyan belediye başkan adayı, chp boğazlıyan ilçe başkanlığı, sinan budak, boğazlıyan, gübre çukuru
chp boğazlıyan belediye başkan adayı, chp boğazlıyan ilçe başkanlığı, sinan budak, boğazlıyan, gübre çukuru

Yozgat Boğazlıyan'da gübre çukuruna düşen 3 kişi hayatını kaybetti

13:47 29.10.2024
© AA Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi
 Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırdaki gübre çukuruna 3 kişi düştü. Gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3'üncü kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Sinan Budak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.
Boğazlıyan ilçesinde dün akşam bir ahırdaki gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen Sinan Budak ve Veysel Taştan metan gazından zehirlenip hayatını kaybederken ahırda çalışan çoban Muhammet Ali Kerim de tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Afganistan uyruklu çoban Kerim'in cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazelerin ikindi vakti Boğazlıyan'ın Çalapverdi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Ahır sahibi Sinan Budak, bir dönem CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı'nı yürütmüş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.

Ne olmuştu?

Boğazlıyan ilçesinde dün, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim ahırın gübre çukuruna düşmüş, çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kalmıştı.
Yakındaki inşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamını yitirmişti.
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