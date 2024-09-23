Gülşen sahnede fenalaştı: Metin Arolat'ın klibini çektiği şarkıda gözyaşlarını tutamadı

"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."