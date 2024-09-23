https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gulsen-sahnede-fenalasti-metin-arolatin-klibini-cektigi-sarkida-gozyaslarini-tutamadi-1088326123.html
Gülşen sahnede fenalaştı: Metin Arolat'ın klibini çektiği şarkıda gözyaşlarını tutamadı
Gülşen sahnede fenalaştı: Metin Arolat'ın klibini çektiği şarkıda gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Gülşen, yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı sahnede fenalaştı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:47+0300
2024-09-23T11:47+0300
2024-09-23T11:47+0300
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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. 20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve aniden fenalaşarak yere yığılan Arolat için Teşvikiye Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi.Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları katıldı.Gazete Magazin'in haberine göre, cenazede gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı Gülşen, bir mekanda sahneye çıktı.Sahne aldığı esnada, Arolat'ın klibini çektiği bangır bangır şarkısı gelince, Gülşen kendini tutamadı.Şarkıcının "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaştığı bildirildi. Şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Şarkının klibininin yönetmenliğini Metin Arolat üstlenmişti.Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından şu ifadeleri paylaşmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html
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gülşen, metin arolat, şarkı
gülşen, metin arolat, şarkı
Gülşen sahnede fenalaştı: Metin Arolat'ın klibini çektiği şarkıda gözyaşlarını tutamadı
Ünlü şarkıcı Gülşen, yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı sahnede fenalaştı.
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. 20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve aniden fenalaşarak yere yığılan Arolat için Teşvikiye Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi.
Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları katıldı.
Gazete Magazin'in haberine göre, cenazede gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı Gülşen, bir mekanda sahneye çıktı.
Sahne aldığı esnada, Arolat'ın klibini çektiği bangır bangır şarkısı gelince, Gülşen kendini tutamadı.
Şarkıcının "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaştığı bildirildi. Şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Şarkının klibininin yönetmenliğini Metin Arolat üstlenmişti.
Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından şu ifadeleri paylaşmıştı:
"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."