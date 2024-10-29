https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-deniz-piyadeleri-saldiriya-gecen-ukrayna-ordusu-konvoyunu-imha-etti-1089790202.html

Rus deniz piyadeleri, saldırıya geçen Ukrayna ordusu konvoyunu imha etti

Rus deniz piyadeleri, saldırıya geçen Ukrayna ordusu konvoyunu imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'ndeki saldırı girişimlerini sürdüren Ukrayna ordusunun adımlarını akamete uğratmaya devam ediyor. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:36+0300

2024-10-29T12:36+0300

2024-10-29T12:36+0300

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Karadeniz Filosu'nda görevli deniz piyadeleri, Kursk Bölgesi'nde saldırıya geçen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konvoyunu imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus mevzilerine 2 tankın da yer aldığı zırhlı araç konvoyuyla saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı birliklerin koordinatları, Rus keşif İHA'larının operatörleri tarafından komuta merkezine iletildi.Topçu birliklerin ve FPV tipi İHA operatörlerinin verdiği destekle küçük gruplar halinde ilerleyen Rus deniz piyadeleri, Ukraynalı birliklere karşı saldırı düzenleyerek onları bozguna uğrattı.Rus askerlerin baskınına uğrayan düşman güçleri, yaralı ve ölülerinin yanı sıra silahlarını, NATO mühimmatını ve teçhizatını muharebe sahasında bırakarak kaçtı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 25 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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