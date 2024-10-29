https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/trump-harrise-karsi-yaris-amerikadaki-ayrilikci-hareketi-nasil-etkiliyor-1089770355.html

Trump Harris'e karşı: Başkanlık yarışı ABD'deki ayrılıkçı hareketi nasıl etkiliyor?

Trump Harris'e karşı: Başkanlık yarışı ABD'deki ayrılıkçı hareketi nasıl etkiliyor?

Sputnik Türkiye

Siyaset yorumcusu ve Newsmax köşe yazarı Michael Shannon, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin, eylaletlerin ABD'deki ayrılıkçı hareketi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T01:09+0300

2024-10-29T01:09+0300

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ABD'de Teksas Ulusalcı Hareketi'nin lideri Daniel Miller, nisan ayında yaptığı bir açıklamada yaklaşık 25 eyaletin ABD'den ayrılmaya 'hazır' olduğunu öne sürdü. Siyaset yorumcusu ve Newsmax köşe yazarı Michael Shannon, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Eğer gerçek bir bölünme olursa, bu muhtemelen Florida'da Florida Valisi Ron DeSantis ile başlayacak. Harris'in kazanması durumunda, DeSantis'in Washington'dan totaliter talimatlar dayatmaya çalışan herhangi bir federal kurumla işbirliği yapmayı reddetmesiyle başlayacak” dedi. Shannon, 'Biden-Harris yönetiminin Trump karşıtı hukuk savaşından başlayıp trans birey propagandasına kadar uzanan aşırılıkları' toplumdaki bölünmeyi ciddi ölçüde artırdığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:Geçen şubat ayında Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Cumhuriyetçi ve Demokrat eyaletler arasında 'ulusal boşanma' çağrısında bulunmuştu. YouGov'un Şubat 2024 anketi, Amerikalıların %23'ünün kendi eyaletinin ABD'den ayrılmasını, %28'inin ise kendi eyaletinden başka bir eyaletin ayrılmasını desteklediğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/abdde-secimler-icin-erken-oy-kullanma-islemleri-devam-ediyor-yaristan-cekilen-abd-baskani-joe-biden-1089769159.html

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