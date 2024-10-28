https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/abdde-secimler-icin-erken-oy-kullanma-islemleri-devam-ediyor-yaristan-cekilen-abd-baskani-joe-biden-1089769159.html

ABD'de seçimler için erken oy kullanma işlemleri devam ediyor: Yarıştan çekilen ABD Başkanı Joe Biden oyunu kullandı

ABD'de seçimler için erken oy kullanma işlemleri devam ediyor: Yarıştan çekilen ABD Başkanı Joe Biden oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için Delaware'de erken oy kullandı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T22:18+0300

2024-10-28T22:18+0300

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abd

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joe biden

donald trump

kamala harris

erken oy kullanma

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ABD'de başkanlık seçimlerinin gerçekleşeceği 5 Kasım'dan önce erken oy kullanma işlemleri devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'da erken oy verme işlemleri devam ederken oyunu kullandı. Biden, sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek erken oy verdi.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. ABD genelinde erken oy kullanma hakkının bulunduğu eyaletlerde 24 Ekim'e kadar toplam 28.6 milyon kişi oy verdi.

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abd, abd seçimleri, joe biden, donald trump, kamala harris, erken oy kullanma