https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/tarim-ve-orman-bakanligi-listesini-guncelledi-bu-kez-tulum-peynirine-katmislar-1089784805.html

Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez tulum peynirine katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez tulum peynirine katmışlar

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık yeni "ifşa listesini"... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T11:38+0300

2024-10-29T11:38+0300

2024-10-29T11:39+0300

türkiye

peynir

tarım ve orman bakanlığı

natamisin

gıda

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son paylaşılan listede zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve natamisin katıldığı ortaya çıktı.Natamisin nedir?Pimarisin olarak da bilinen Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaçtır. Buna göz kapakları, konjonktiva ve kornea enfeksiyonları da dahildir. Göz damlası olarak kullanılır. Natamisin aynı zamanda gıda endüstrisinde koruyucu olarak da kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakanligin-guncellenen-listesinde-yer-aldi-peynirde-tespit-edilen-natamisin-nedir-zararlari-1089418259.html

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