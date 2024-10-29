https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/tarim-ve-orman-bakanligi-listesini-guncelledi-bu-kez-tulum-peynirine-katmislar-1089784805.html
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez tulum peynirine katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez tulum peynirine katmışlar
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık yeni "ifşa listesini"... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T11:38+0300
2024-10-29T11:38+0300
2024-10-29T11:39+0300
türkiye
peynir
tarım ve orman bakanlığı
natamisin
gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784889_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_57e1c6838556baeb8393bcfa9a94b707.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son paylaşılan listede zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve natamisin katıldığı ortaya çıktı.Natamisin nedir?Pimarisin olarak da bilinen Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaçtır. Buna göz kapakları, konjonktiva ve kornea enfeksiyonları da dahildir. Göz damlası olarak kullanılır. Natamisin aynı zamanda gıda endüstrisinde koruyucu olarak da kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakanligin-guncellenen-listesinde-yer-aldi-peynirde-tespit-edilen-natamisin-nedir-zararlari-1089418259.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784889_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_b558ff75b844854c15945c9264e514b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
natamisin nedir gıda, natamisin nedir, ne anlama gelir, natamisin zararları nelerdir, peynir natamisin, natamisin kaşar peyniri, natamisin kullanımı yasak mı, natamisin nedir gıda, tarım ve orman bakanlığı ifşa, natamisin tespiti, tulum peyniri natamisin
natamisin nedir gıda, natamisin nedir, ne anlama gelir, natamisin zararları nelerdir, peynir natamisin, natamisin kaşar peyniri, natamisin kullanımı yasak mı, natamisin nedir gıda, tarım ve orman bakanlığı ifşa, natamisin tespiti, tulum peyniri natamisin
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez tulum peynirine katmışlar
11:38 29.10.2024 (güncellendi: 11:39 29.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık yeni "ifşa listesini" paylaştı. Sosyal medyadan satılan tulum peynirinde natamisin maddesi tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son paylaşılan listede zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve natamisin katıldığı ortaya çıktı.
Pimarisin olarak da bilinen Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaçtır. Buna göz kapakları, konjonktiva ve kornea enfeksiyonları da dahildir. Göz damlası olarak kullanılır. Natamisin aynı zamanda gıda endüstrisinde koruyucu olarak da kullanılıyor.