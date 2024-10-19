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Bakanlığın güncellenen listesinde yer aldı: Peynirde tespit edilen natamisin nedir, zararları nelerdir?
Bakanlığın güncellenen listesinde yer aldı: Peynirde tespit edilen natamisin nedir, zararları nelerdir?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelliyor. Son olarak sağlığı... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T08:40+0300
2024-10-19T08:59+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
gıda
peynir
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Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, dün halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın yayınlanan listesinde peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. Bakanlığın yayınladığı son listede ise ağırlıklı olarak peynir, süt ürünleri ve bitkisel yağlara yer verildi. Özellikle peynirde natamisin kullanıldığı tespit edildi.Natamisin nedir?Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olan ve bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bir bileşiktir. Genellikle gıda koruyucu olarak kullanılır ve özellikle süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih edilir.Natamisin'in zararlarıToksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakanligi-saglik-yatirimlari-genel-muduru-riza-ucan-gorevinden-alindi-1089415237.html
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natamisin nedir, ne anlama gelir, natamisin zararları nelerdir, peynir natamisin, natamisin kaşar peyniri, natamisin kullanımı yasak mı, natamisin nedir gıda, tarım ve orman bakanlığı ifşa, natamisin tespiti
natamisin nedir, ne anlama gelir, natamisin zararları nelerdir, peynir natamisin, natamisin kaşar peyniri, natamisin kullanımı yasak mı, natamisin nedir gıda, tarım ve orman bakanlığı ifşa, natamisin tespiti

Bakanlığın güncellenen listesinde yer aldı: Peynirde tespit edilen natamisin nedir, zararları nelerdir?

08:40 19.10.2024 (güncellendi: 08:59 19.10.2024)
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelliyor. Son olarak sağlığı tehlikeye düşürebilecek tereyağı ve peynirlerin listesi açıklandı. Peynirde tespit edilen natamisin nedir? Natamisin'in zararları nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, dün halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın yayınlanan listesinde peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. Bakanlığın yayınladığı son listede ise ağırlıklı olarak peynir, süt ürünleri ve bitkisel yağlara yer verildi. Özellikle peynirde natamisin kullanıldığı tespit edildi.

Natamisin nedir?

Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olan ve bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bir bileşiktir. Genellikle gıda koruyucu olarak kullanılır ve özellikle süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih edilir.

Natamisin'in zararları

Toksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.
Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.
Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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