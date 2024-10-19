https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakanligin-guncellenen-listesinde-yer-aldi-peynirde-tespit-edilen-natamisin-nedir-zararlari-1089418259.html

Bakanlığın güncellenen listesinde yer aldı: Peynirde tespit edilen natamisin nedir, zararları nelerdir?

Bakanlığın güncellenen listesinde yer aldı: Peynirde tespit edilen natamisin nedir, zararları nelerdir?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelliyor. Son olarak sağlığı... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T08:40+0300

2024-10-19T08:40+0300

2024-10-19T08:59+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

gıda

peynir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26390531a6215b7d2daa7c9c4d061d9a.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, dün halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın yayınlanan listesinde peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. Bakanlığın yayınladığı son listede ise ağırlıklı olarak peynir, süt ürünleri ve bitkisel yağlara yer verildi. Özellikle peynirde natamisin kullanıldığı tespit edildi.Natamisin nedir?Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olan ve bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bir bileşiktir. Genellikle gıda koruyucu olarak kullanılır ve özellikle süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih edilir.Natamisin'in zararlarıToksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakanligi-saglik-yatirimlari-genel-muduru-riza-ucan-gorevinden-alindi-1089415237.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

natamisin nedir, ne anlama gelir, natamisin zararları nelerdir, peynir natamisin, natamisin kaşar peyniri, natamisin kullanımı yasak mı, natamisin nedir gıda, tarım ve orman bakanlığı ifşa, natamisin tespiti