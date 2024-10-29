https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/taksitli-odemeye-7-bin-lira-ayarinda-detaylar-netlesti-5-gune-dikkat-1089776014.html

Taksitli ödemeye 7 bin lira ayarında detaylar netleşti: 5 güne dikkat

Taksitli ödemeye 7 bin lira ayarında detaylar netleşti: 5 güne dikkat

Sputnik Türkiye

7 bin liranın üzerindeki ödemelerin bankadan yapılması zorunlu hale getirilmesi düzenlemesine uymayanlara ceza kesilmesinin yanı sıra, taksitli işlemler de... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T07:55+0300

2024-10-29T07:55+0300

2024-10-29T07:55+0300

ekonomi

taksit

ödeme

ceza

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Ödemelerle ilgili yeni dönem resmen hayata geçti. Buna göre artık 7 bin TL ve üzeri ödeme yapanlar bunu banka, finans kurumları veya posta idaresi üzerinden yapabilecek. Elden ödeme yapamayacak. Kurala uymayanlar için para cezası getirildi. Öte yandan taksitli ödeme işlemleriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi. 7 bin TL’yi aşan taksitli işlemler de artık banka üzerinden yapılacak. Yani toplam fiyat 7 bin TL’yi aşıyorsa, bu durumda taksitli ödemeler de banka üzerinden gerçekleşecek.Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet’e değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “7 bin TL ve üzeri ödemelerin banka veya finans kurumu üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu zorunluluk vergi mükellefi olmayanların kendi arasında yaptığı işlemler için geçerli değil, ancak vergi mükellefi değilseniz vergi mükellefi olan birisine ödeme yapacaksanız 7 bin TL üzerindeki taksitli veya normal işlemleri banka veya finans kurumu üzerinden yapmazsanız toplam bedelin yüzde 10'u kadar, 5 binin altında olmayacak şekilde ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.İşlem bedelinin yüzde 10’u tutarında ceza ödeyecekBirinci sınıf mükellef ise en az 20 bin TL, ikinci sınıf mükellef ise en az 10 bin TL ceza ödeyecek. Aynı şekilde taksitli ödemelerde de toplam taksit tutarı 7 bin TL’nin üzerinde ise bu zorunluluğa uyulacak. 7 bin TL’nin altında ise böyle bir zorunluluk olmayacak. Kurala uymayan vatandaşlar 5 bin TL, birinci sınıf tüccar 20 bin TL, ikinci sınıf tüccar 10 bin TL’den az olmamak üzere yapılan işlem bedelinin yüzde 10’u tutarında ceza ödeyecek.Bu zorunluluğa uymayanlar yani banka veya finans kurumundan işlem yapmak istemeyen bir vatandaş mal aldığı yerden fiş veya fatura alamazsa bunu beş iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden vergi dairesi sistemine giriş yaparak ihbarda bulunacak. Bu şekilde ceza zorunluluğundan muaf olacak.

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