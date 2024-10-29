https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-rekor-kirdi-1089775568.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalar, yoğun veri gündemini takip ederken Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın 3 bin 40 lira seviyesiyle... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T07:24+0300
2024-10-29T07:24+0300
2024-10-29T07:25+0300
ekonomi
yarım gram altın
gram altın
gram fiyatı
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Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimini takip ediyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Şu sıralar da 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?3 bin 23 liradan yeni güne başlayan gram altın, gördüğü 3 bin 40 lira seviyesiyle yeni rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 4 bin 963 liradan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/altin-uzmani-islam-memisten-29-ekim-uyarisi-sakin-almayin-1089770152.html
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altın, altın fiyatları ne kadar, altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç tl, altının gram fiyatı, çeyrek altın, 29 ekim altın fiyatları, canlı altın fiyatları, anlık altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı
07:24 29.10.2024 (güncellendi: 07:25 29.10.2024)
Küresel piyasalar, yoğun veri gündemini takip ederken Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın 3 bin 40 lira seviyesiyle yeni rekorunu kırdı. Ons altın ise 2 bin 754 dolar seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimini takip ediyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Şu sıralar da 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.
3 bin 23 liradan yeni güne başlayan gram altın, gördüğü 3 bin 40 lira seviyesiyle yeni rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise 4 bin 963 liradan işlem görüyor.