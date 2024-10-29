https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-rekor-kirdi-1089775568.html

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar, yoğun veri gündemini takip ederken Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın 3 bin 40 lira seviyesiyle... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T07:24+0300

2024-10-29T07:24+0300

2024-10-29T07:25+0300

ekonomi

yarım gram altın

gram altın

gram fiyatı

altın

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Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimini takip ediyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Şu sıralar da 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?3 bin 23 liradan yeni güne başlayan gram altın, gördüğü 3 bin 40 lira seviyesiyle yeni rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 4 bin 963 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/altin-uzmani-islam-memisten-29-ekim-uyarisi-sakin-almayin-1089770152.html

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