https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sultanlar-liginde-fenerbahce-galatasarayi-3-0-yendi-1089808210.html

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-0 yendi

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-0 yendi

Sputnik Türkiye

Sultanlar Ligi 6. haftada Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'ı 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T19:26+0300

2024-10-29T19:26+0300

2024-10-29T19:26+0300

spor

sultanlar ligi

fenerbahçe

galatasaray sk

voleybol

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Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maşlarında Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin karşı kaşıya geldi.Fenerbahçe bu sezon 6'ıncı maçında da set vermeden kazandı ve 6 maçta 6 galibiyet elde etti. Galatasaray 3-0 mağlup eden Fenerbahçe ligde namağlup liderliğini sürdürdü.Galatasaray Daikin ise ligde ilk yenilgisini alarak 5 galibiyetle ikinci sırada yerini aldı.Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu oynanan karşılaşmanın hakemleri Erol Akbulut, Onur Coşkun oldu. İki takımın şu kadrolarla karşılaşmaya çıktı:Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)Başantrenör: Marco Fenoglio Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze) Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez

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