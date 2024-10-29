https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/studyoda-duygusal-anlar-yasandi-ceyda-duvenci-kizi-melisayi-konuk-etti-1089794868.html
Stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Ceyda Düvenci, kızı Melisa'yı konuk etti
Stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Ceyda Düvenci, kızı Melisa'yı konuk etti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Ceyda Düvenci, programında bu kez 13 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ü konuk aldı. Programda kızıyla duygusal anlar yaşayan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:18+0300
2024-10-29T14:18+0300
2024-10-29T14:18+0300
yaşam
ceyda düvenci
serebral palsi
melisa akgün
anne
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 29 Ekim için özel hazırladığı televizyon programına 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü konuk etti. Serebral palsi hastası olan kızıyla diyalogları hem güldürdü hem de izleyenleri duygulandırdı. Bambaşka Sohbetler isimli programına kızını 'hayatımın en gururlu anını yaşıyorum' sözleriyle başlayan ünlü sunucu Ceyda Düvenci'ye kızı Melisa Akgün, "Ben de... Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" yanıtını verdi. Cumhuriyet yeni bir hayatın habercisi olmuştur Annesinin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.Gururdan gözyaşları sel olurProgramın sonunda kızına "Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" diye Ceyda Düvenci'ye Melisa da "Ben teşekkür ederim. Bunu daha önce hayal ediyordum ki senin kızın olduğum için söylemiyorum. Gerçekten senden habersiz olsa da bu kıymetli programı izliyordum daha önce ve burada olmak benim için ayrı bir gurur. Bu programı benimle açtığın için de sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.O anda gözleri dolan ve "Ağlamayacağım" diyen Ceyda Düvenci, "Gururdan gözyaşları sel olur. Evlatlar büyür, karşınıza oturur ve size hayallerinden bahseder. Siz de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Çok şükür... İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" dedi.Düvenci'nin kızı neden serebral palsi oldu?Düvenci, 17 Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile evlendi. Melisa Nur adında bir kız çocuğu olan çift, 4 Şubat 2013 tarihinde boşandı. Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011'den beri mücadele veriyor. Bu hastalık konusunda eğitimler aldı, kitap yazdı.
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Stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Ceyda Düvenci, kızı Melisa'yı konuk etti
Oyuncu Ceyda Düvenci, programında bu kez 13 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ü konuk aldı. Programda kızıyla duygusal anlar yaşayan Düvenci'nin programı büyük ilgi gördü.
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 29 Ekim için özel hazırladığı televizyon programına 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü konuk etti. Serebral palsi hastası olan kızıyla diyalogları hem güldürdü hem de izleyenleri duygulandırdı.
Bambaşka Sohbetler isimli programına kızını 'hayatımın en gururlu anını yaşıyorum' sözleriyle başlayan ünlü sunucu Ceyda Düvenci'ye kızı Melisa Akgün, "Ben de... Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" yanıtını verdi.
Cumhuriyet yeni bir hayatın habercisi olmuştur
Annesinin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.
Gururdan gözyaşları sel olur
Programın sonunda kızına "Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" diye Ceyda Düvenci'ye Melisa da "Ben teşekkür ederim. Bunu daha önce hayal ediyordum ki senin kızın olduğum için söylemiyorum. Gerçekten senden habersiz olsa da bu kıymetli programı izliyordum daha önce ve burada olmak benim için ayrı bir gurur. Bu programı benimle açtığın için de sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
O anda gözleri dolan ve "Ağlamayacağım" diyen Ceyda Düvenci, "Gururdan gözyaşları sel olur. Evlatlar büyür, karşınıza oturur ve size hayallerinden bahseder. Siz de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Çok şükür... İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" dedi.
Düvenci'nin kızının hastalığı serebral palsi nedir?
Serebral palsi, beynin hareketi, dengeyi ve duruşu kontrol eden kısımlarında hasar veya anormal gelişim sonucu ortaya çıkan bir hareket bozukluğu. Bebeklik döneminde beynin kas hareketini kontrol eden bölgelerinde hasar oluşursa veya bu bölgeler olması gerektiği gibi gelişemediğinde meydana gelir.
Düvenci'nin kızı neden serebral palsi oldu?
Düvenci, 17 Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile evlendi. Melisa Nur adında bir kız çocuğu olan çift, 4 Şubat 2013 tarihinde boşandı. Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011'den beri mücadele veriyor. Bu hastalık konusunda eğitimler aldı, kitap yazdı.