https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/mersinde-iki-kiz-cocugunun-kopegi-severken-olumune-sebep-oldugu-iddia-edildi-1089714482.html
Mersin’de iki gencin köpeği severken ölümüne sebep olduğu iddia edildi
Mersin’de iki gencin köpeği severken ölümüne sebep olduğu iddia edildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir dükkanda meydana gelen olayda iki genç dükkanının kapısında bağlı köpeği sevmek için durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki gencin... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T10:41+0300
2024-10-27T10:41+0300
2024-10-27T10:59+0300
türkiye
evcil hayvan
mersin
mersin limanı
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089714562_0:94:577:418_1920x0_80_0_0_2b7671adf9869e7ee288a569feb24292.png
Olay Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç saat öğle saatlerinde Fındık Pınar Caddesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanının önünden geçerken kapıya bağlanmış halde olan köpeği sevmek için durdu. 'Mersin Duysun' adlı yerel basına yansıyan haberde dükkanın girişinde Pomeranian cinsi köpeği seven kız çocuklarından biri dükkanın içine girerek köpeği kucağına aldı. Daha sonra yere bırakılan köpeği tekrar kucağına alıp sevdiği görülen kişiler, köpeği yine yere bıraktı ve dükkandan ayrıldı. Yerde hareketsiz kalan köpeği fark eden dükkan sahibi Şahin A. durumu kontrol etmek için köpeğinin yanına geldi.⠀Tüm çabasına rağmen köpeği hareket etmeyen Şahin A. soluğu veterinerde aldı. Veterinerin yaptığı kontrollerde köpeğin öldüğü belirlendi. Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmezken Şahin A. iş yerine gelen iki gençten şikayetçi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kirklareli-sehir-coplugunde-olu-bulunan-kedi-ve-kopeklere-iliskin-sorusturma-baslatildi-1089270676.html
türkiye
mersin
mersin limanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089714562_0:40:577:472_1920x0_80_0_0_e16387b97ad266e4221001d1cb7c744b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
evcil hayvan, mersin, mersin limanı, köpek
evcil hayvan, mersin, mersin limanı, köpek
Mersin’de iki gencin köpeği severken ölümüne sebep olduğu iddia edildi
10:41 27.10.2024 (güncellendi: 10:59 27.10.2024)
Mersin'de bir dükkanda meydana gelen olayda iki genç dükkanının kapısında bağlı köpeği sevmek için durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki gencin köpeği kucaklarına aldığı, bir süre sevdikleri sonra yere bıraktıkları görüldü. Görüntülerde köpeğin yerde cansız yattığı görüldü.
Olay Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç saat öğle saatlerinde Fındık Pınar Caddesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanının önünden geçerken kapıya bağlanmış halde olan köpeği sevmek için durdu.
'Mersin Duysun' adlı yerel basına yansıyan haberde dükkanın girişinde Pomeranian cinsi köpeği seven kız çocuklarından biri dükkanın içine girerek köpeği kucağına aldı. Daha sonra yere bırakılan köpeği tekrar kucağına alıp sevdiği görülen kişiler, köpeği yine yere bıraktı ve dükkandan ayrıldı. Yerde hareketsiz kalan köpeği fark eden dükkan sahibi Şahin A. durumu kontrol etmek için köpeğinin yanına geldi.⠀
Tüm çabasına rağmen köpeği hareket etmeyen Şahin A. soluğu veterinerde aldı. Veterinerin yaptığı kontrollerde köpeğin öldüğü belirlendi. Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmezken Şahin A. iş yerine gelen iki gençten şikayetçi oldu.