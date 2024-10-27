https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/mersinde-iki-kiz-cocugunun-kopegi-severken-olumune-sebep-oldugu-iddia-edildi-1089714482.html

Mersin’de iki gencin köpeği severken ölümüne sebep olduğu iddia edildi

Mersin’de iki gencin köpeği severken ölümüne sebep olduğu iddia edildi

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir dükkanda meydana gelen olayda iki genç dükkanının kapısında bağlı köpeği sevmek için durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki gencin... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T10:41+0300

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Olay Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç saat öğle saatlerinde Fındık Pınar Caddesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanının önünden geçerken kapıya bağlanmış halde olan köpeği sevmek için durdu. 'Mersin Duysun' adlı yerel basına yansıyan haberde dükkanın girişinde Pomeranian cinsi köpeği seven kız çocuklarından biri dükkanın içine girerek köpeği kucağına aldı. Daha sonra yere bırakılan köpeği tekrar kucağına alıp sevdiği görülen kişiler, köpeği yine yere bıraktı ve dükkandan ayrıldı. Yerde hareketsiz kalan köpeği fark eden dükkan sahibi Şahin A. durumu kontrol etmek için köpeğinin yanına geldi.⠀Tüm çabasına rağmen köpeği hareket etmeyen Şahin A. soluğu veterinerde aldı. Veterinerin yaptığı kontrollerde köpeğin öldüğü belirlendi. Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmezken Şahin A. iş yerine gelen iki gençten şikayetçi oldu.

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