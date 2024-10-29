https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sislide-hastanede-doktora-ucarak-saldirdi-kasten-yaralamaktan-tutuklandi-1089786692.html

Şişli'de hastanede doktora uçarak saldırdı: Kasten yaralamaktan tutuklandı

Şişli'de hastanede doktora uçarak saldırdı: Kasten yaralamaktan tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da doktora sinirlenen bir hasta yakını doktora saldırdı. Doktor saldırıyı yara almadan atlatırken, saldırgan tutuklandı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T11:54+0300

2024-10-29T11:54+0300

2024-10-29T11:54+0300

türkiye

doktor

hasta

hastane

şişli

istanbul

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İstanbul Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenince doktora küfür edip sandalye ile saldıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktora saldırıŞişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenen hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı. Bilgisayar başında oturan doktora uçarak saldırdıDoktora küfür eden İ.C.A, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Kaçarak uzaklaşan doktor, olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran İ.C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/hasta-yakini-kadin-doktora-saldirdi-saclarini-yoldu-yerde-surukledi-yuzunu-tirmaladi-1089345343.html

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