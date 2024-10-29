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Şişli'de hastanede doktora uçarak saldırdı: Kasten yaralamaktan tutuklandı
Şişli'de hastanede doktora uçarak saldırdı: Kasten yaralamaktan tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da doktora sinirlenen bir hasta yakını doktora saldırdı. Doktor saldırıyı yara almadan atlatırken, saldırgan tutuklandı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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hastane
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İstanbul Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenince doktora küfür edip sandalye ile saldıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktora saldırıŞişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenen hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı. Bilgisayar başında oturan doktora uçarak saldırdıDoktora küfür eden İ.C.A, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Kaçarak uzaklaşan doktor, olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran İ.C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/hasta-yakini-kadin-doktora-saldirdi-saclarini-yoldu-yerde-surukledi-yuzunu-tirmaladi-1089345343.html
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doktor, hasta, hastane, şişli, istanbul

Şişli'de hastanede doktora uçarak saldırdı: Kasten yaralamaktan tutuklandı

11:54 29.10.2024
© İHAŞişli'de hastanede doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
Şişli'de hastanede doktora saldıran hasta yakını tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© İHA
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İstanbul'da doktora sinirlenen bir hasta yakını doktora saldırdı. Doktor saldırıyı yara almadan atlatırken, saldırgan tutuklandı.
İstanbul Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenince doktora küfür edip sandalye ile saldıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doktora saldırı

Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenen hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı.

Bilgisayar başında oturan doktora uçarak saldırdı

Doktora küfür eden İ.C.A, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Kaçarak uzaklaşan doktor, olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran İ.C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldular - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldu, yerde sürükledi, yüzünü tırmaladı
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