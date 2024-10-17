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Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldu, yerde sürükledi, yüzünü tırmaladı
Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldu, yerde sürükledi, yüzünü tırmaladı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya, iki kadın hasta yakını tarafından iddiaya göre önce sözlü tacize sonra şiddete uğradı. Kafa travması geçiren... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T15:16+0300
2024-10-17T15:16+0300
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Tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, ilk önce “Beyaz Kod” verdi. Şahıslar, daha sonra hastaneden uzaklaştı.Biri tutuklandı, diğeri adli kontrol aldıBir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonrada doktor Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolununan genç doktor, şahıslardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, diğer S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı'Rapor alan doktor İrem Sarıkaya ise olayın şokunu yaşıyor. Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü ifaden eden Sarıkaya, “Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için ‘beyaz kod' verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları. Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu; yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten” dedi.'İki kadın tarafından şiddete uğramam çok acı'İki tarafından şiddete uğramanın kendisini ayrıca üzdüğünü anlatan Doktor Sarıkaya, “Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı. Hem bir kadın hem bir doktor olarak bunu yaşamış olmak gerçekten çok acı verici. Avukatım tarafından aktarılan bilgiye göre, fiziksel şiddeti bana direkt olarak uygulayan kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine alınmış. Diğer şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış” ifadelerine yer verdi.
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doktor, doktor saldırı, şiddet
doktor, doktor saldırı, şiddet

Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldu, yerde sürükledi, yüzünü tırmaladı

15:16 17.10.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - SİNAN YENİÇERİ-AW309877Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldular
Hasta yakını kadın doktora saldırdı: Saçlarını yoldular - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - SİNAN YENİÇERİ-AW309877
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya, iki kadın hasta yakını tarafından iddiaya göre önce sözlü tacize sonra şiddete uğradı. Kafa travması geçiren doktor, "Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu." dedi.
Tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, ilk önce “Beyaz Kod” verdi. Şahıslar, daha sonra hastaneden uzaklaştı.

Biri tutuklandı, diğeri adli kontrol aldı

Bir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonrada doktor Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolununan genç doktor, şahıslardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, diğer S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı'

Rapor alan doktor İrem Sarıkaya ise olayın şokunu yaşıyor. Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü ifaden eden Sarıkaya, “Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için ‘beyaz kod' verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları. Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu; yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten” dedi.

'İki kadın tarafından şiddete uğramam çok acı'

İki tarafından şiddete uğramanın kendisini ayrıca üzdüğünü anlatan Doktor Sarıkaya, “Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı. Hem bir kadın hem bir doktor olarak bunu yaşamış olmak gerçekten çok acı verici. Avukatım tarafından aktarılan bilgiye göre, fiziksel şiddeti bana direkt olarak uygulayan kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine alınmış. Diğer şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış” ifadelerine yer verdi.
kreş şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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