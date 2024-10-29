https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusyanin-bm-daimi-temsilcisinden-israilin-unrwanin-faaliyetlerine-yasaklama-kararina-tepki-1089818007.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına tepki

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına tepki

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararını... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T22:40+0300

2024-10-29T22:40+0300

2024-10-29T22:41+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vasiliy nebenzya

bm

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

israil

israil-filistin

israil parlamentosu (knesset)

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.Pazartesi günü İsrail parlamentosu, UNRWA'nın İsrail'deki ve kontrol ettiği bölgelerdeki faaliyetlerinin yasaklanmasını amaçlayan yasa tasarılarını onaylamıştı.Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ilgili tasarıların kabul edilmesi nedeniyle UNRWA tamamen dağıtılmanın eşiğine geldiğini dile getirerek, Rusya Federasyonu'nun 'UNRWA'nın çalışmalarının durdurulmasının hem bölge hem de bir bütün olarak BM sistemi için en olumsuz sonuçları doğuracağına' inandığını da sözlerine ekledi. Nebenzya konuşmasında ayrıca böyle bir kararın UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirme riski taşıdığını düşündüğünü de vurguladı.Rus diplomat, Knesset'in kararını uluslararası işbirliğinin temelini sarsan 'ciddi bir emsal' olarak nitelendirirken böyle bir adımın diğer hususların yanı sıra BM Şartı ve Genel Kurul'un profil kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.Nebenzya konuşmasını, “Aslında İsrail tek başına, beğenmediği bir BM kurumunu ortadan kaldırmaya karar verdi" cümlesiyle sonlandırdı.

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rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)