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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusyanin-bm-daimi-temsilcisinden-israilin-unrwanin-faaliyetlerine-yasaklama-kararina-tepki-1089818007.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına tepki
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararını... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
rusya
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
israil
israil-filistin
israil parlamentosu (knesset)
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.Pazartesi günü İsrail parlamentosu, UNRWA'nın İsrail'deki ve kontrol ettiği bölgelerdeki faaliyetlerinin yasaklanmasını amaçlayan yasa tasarılarını onaylamıştı.Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ilgili tasarıların kabul edilmesi nedeniyle UNRWA tamamen dağıtılmanın eşiğine geldiğini dile getirerek, Rusya Federasyonu'nun 'UNRWA'nın çalışmalarının durdurulmasının hem bölge hem de bir bütün olarak BM sistemi için en olumsuz sonuçları doğuracağına' inandığını da sözlerine ekledi. Nebenzya konuşmasında ayrıca böyle bir kararın UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirme riski taşıdığını düşündüğünü de vurguladı.Rus diplomat, Knesset'in kararını uluslararası işbirliğinin temelini sarsan 'ciddi bir emsal' olarak nitelendirirken böyle bir adımın diğer hususların yanı sıra BM Şartı ve Genel Kurul'un profil kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.Nebenzya konuşmasını, “Aslında İsrail tek başına, beğenmediği bir BM kurumunu ortadan kaldırmaya karar verdi" cümlesiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-bolgesine-sizma-girisimini-degerlendiren-uzmanlar-bu-bir-nato-operasyonudur-1089817778.html
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rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)
rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına tepki

22:40 29.10.2024 (güncellendi: 22:41 29.10.2024)
© AFP 2023 / YUKI IWAMURARusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararını eleştirerek söz konusu bu kararın olumsuz sonuçlar doğuracağının altını çizdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.
Pazartesi günü İsrail parlamentosu, UNRWA'nın İsrail'deki ve kontrol ettiği bölgelerdeki faaliyetlerinin yasaklanmasını amaçlayan yasa tasarılarını onaylamıştı.
Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ilgili tasarıların kabul edilmesi nedeniyle UNRWA tamamen dağıtılmanın eşiğine geldiğini dile getirerek, Rusya Federasyonu'nun 'UNRWA'nın çalışmalarının durdurulmasının hem bölge hem de bir bütün olarak BM sistemi için en olumsuz sonuçları doğuracağına' inandığını da sözlerine ekledi. Nebenzya konuşmasında ayrıca böyle bir kararın UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirme riski taşıdığını düşündüğünü de vurguladı.
Rus diplomat, Knesset'in kararını uluslararası işbirliğinin temelini sarsan 'ciddi bir emsal' olarak nitelendirirken böyle bir adımın diğer hususların yanı sıra BM Şartı ve Genel Kurul'un profil kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.
Nebenzya konuşmasını, “Aslında İsrail tek başına, beğenmediği bir BM kurumunu ortadan kaldırmaya karar verdi" cümlesiyle sonlandırdı.
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