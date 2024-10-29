https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-topraklarina-sizmaya-calisan-sabotajcilarin-arasinda-bir-amerikali-olmasi-sasirtici-degil-1089774062.html
'Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olması şaşırtıcı değil'
'Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olması şaşırtıcı değil'
Sputnik Türkiye
Lübnan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve siyaset bilimci olan Gerard Deeb, Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T05:14+0300
2024-10-29T05:14+0300
2024-10-29T05:14+0300
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Lübnan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve siyaset bilimci olan Gerard Deeb, Sputnik yayınında Bryansk bölgesindeki sabotajcılar hakkında konuştu.Deeb konuşmasında, Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olmasının şaşırtıcı olmadığını, hiçbir kanıt olmasa bile, ABD'nin bir şekilde planlama, lojistik ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU)'ne silah ve eğitimle desteklediğinin apaçık ortada olduğunu söyledi.Konuşmasında Deeb, "Şu anda ABD'yi yöneten güçler, rakibi Donald Trump'ın Ukrayna krizi konusunda daha yumuşak bir tutuma sahip olması ve NATO ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle başkanlık seçimleri öncesinde siyasi kazanımlar peşinde" dedi. ABD'nin bu sebeple Rusya içindeki saldırılar için silah tedarik etme konusu da dahil olmak üzere kırmızı çizgileri aşmaya istekli olduğunu söyleyen Deeb, "NATO, Ukrayna'nın dünyanın dört bir yanından paralı asker toplamasını meşrulaştırıyor ve ittifakın genel sekreterinin söyledikleri, Batı medyasının yansıttıklarıyla bunu Rusya'ya karşı devam eden savaşın bir parçası olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Amerikalılar NATO'nun kapsamını genişletmeye çalışıyorlar ancak bunun hem Ukrayna hem de AB üzerinde olumsuz etkileri olacaktır" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/eski-abdli-albay-ukrayna-sabotaj-birimindeki-yabanci-askerler-kievin-asker-acigina-isaret-ediyor-1089772580.html
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'Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olması şaşırtıcı değil'
Lübnan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve siyaset bilimci olan Gerard Deeb, Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.
Lübnan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve siyaset bilimci olan Gerard Deeb, Sputnik yayınında Bryansk bölgesindeki sabotajcılar hakkında konuştu.
Deeb konuşmasında, Rusya topraklarına sızmaya çalışan sabotajcıların arasında bir Amerikalı olmasının şaşırtıcı olmadığını, hiçbir kanıt olmasa bile, ABD'nin bir şekilde planlama, lojistik ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU)'ne silah ve eğitimle desteklediğinin apaçık ortada olduğunu söyledi.
Konuşmasında Deeb, "Şu anda ABD'yi yöneten güçler, rakibi Donald Trump'ın Ukrayna krizi konusunda daha yumuşak bir tutuma sahip olması ve NATO ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle başkanlık seçimleri öncesinde siyasi kazanımlar peşinde" dedi.
ABD'nin bu sebeple Rusya içindeki saldırılar için silah tedarik etme konusu da dahil olmak üzere kırmızı çizgileri aşmaya istekli olduğunu söyleyen Deeb, "NATO, Ukrayna'nın dünyanın dört bir yanından paralı asker toplamasını meşrulaştırıyor ve ittifakın genel sekreterinin söyledikleri, Batı medyasının yansıttıklarıyla bunu Rusya'ya karşı devam eden savaşın bir parçası olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Amerikalılar NATO'nun kapsamını genişletmeye çalışıyorlar ancak bunun hem Ukrayna hem de AB üzerinde olumsuz etkileri olacaktır" şeklinde konuştu.