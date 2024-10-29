Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:02
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:06
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/eski-abdli-albay-ukrayna-sabotaj-birimindeki-yabanci-askerler-kievin-asker-acigina-isaret-ediyor-1089772580.html
Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor
Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Deneyimli uluslararası danışman ve ABD Ordusu'ndan emekli yarbay Earl Rasmussen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'ya sızmaya çalışan ve başarısız olan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T02:22+0300
2024-10-29T02:22+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
abd ordusu
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_0:36:807:489_1920x0_80_0_0_715aa5caa39c9356587c674100313e04.png
Rasmussen, bu sabotaj timine verilen 'özel operasyon' türü görevin, sabotaj ya da keşif yapabilecek 'çok yetenekli' operasyoncular gerektirdiğini, dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinde bu tür kişilerin eksikliği göz önüne alındığında 'paralı askerlere başvurmalarının doğal olduğunu' vurguladı.Bu ekibin muhtemelen izlediği hedefle ilgili olarak Rasmussen, söz konusu birimin nispeten küçük boyutu göz önüne alındığında, bunun muhtemelen 'bir keşif, belki de kuvvetle keşif, temelde zayıf bir nokta veya sabotaj için potansiyel bir hedef aramak' olduğunu öne sürdü. Rasmussen, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya 'uzunca bir süredir' müdahil olduğuna dikkat çekip, bu son olayın Rusya'nın düşmanlarının tarafındaki değişimin bir işareti olabileceğini belirterek, "Arka planda doğrudan devreye girmek, yeni bir yön gibi. Bu, Ukrayna tarafında bir çaresizlik işareti mi? Yoksa bir zayıflık işareti mi? Muhtemelen her ikisi de" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-cia-analisti-abd-en-basindan-beri-isin-icindeydi-1089770081.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_53:0:753:525_1920x0_80_0_0_843e256f8dd4308e6db483c6a1025d33.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd ordusu, emekli
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd ordusu, emekli

Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor

02:22 29.10.2024
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Abone ol
Deneyimli uluslararası danışman ve ABD Ordusu'ndan emekli yarbay Earl Rasmussen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'ya sızmaya çalışan ve başarısız olan Ukraynalı militan ekibinde yabancı paralı askerlerin bulunmasının Kiev'in 'deneyimli birlikler konusundaki ciddi eksikliğini' gösterdiğini söyledi.
Rasmussen, bu sabotaj timine verilen 'özel operasyon' türü görevin, sabotaj ya da keşif yapabilecek 'çok yetenekli' operasyoncular gerektirdiğini, dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinde bu tür kişilerin eksikliği göz önüne alındığında 'paralı askerlere başvurmalarının doğal olduğunu' vurguladı.
Bu ekibin muhtemelen izlediği hedefle ilgili olarak Rasmussen, söz konusu birimin nispeten küçük boyutu göz önüne alındığında, bunun muhtemelen 'bir keşif, belki de kuvvetle keşif, temelde zayıf bir nokta veya sabotaj için potansiyel bir hedef aramak' olduğunu öne sürdü.
Rasmussen, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya 'uzunca bir süredir' müdahil olduğuna dikkat çekip, bu son olayın Rusya'nın düşmanlarının tarafındaki değişimin bir işareti olabileceğini belirterek, "Arka planda doğrudan devreye girmek, yeni bir yön gibi. Bu, Ukrayna tarafında bir çaresizlik işareti mi? Yoksa bir zayıflık işareti mi? Muhtemelen her ikisi de" ifadelerini kullandı.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
Ukrayna krizi
Eski CIA analisti: ABD en başından beri işin içindeydi
Dün, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала