https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/eski-abdli-albay-ukrayna-sabotaj-birimindeki-yabanci-askerler-kievin-asker-acigina-isaret-ediyor-1089772580.html

Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor

Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Deneyimli uluslararası danışman ve ABD Ordusu'ndan emekli yarbay Earl Rasmussen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'ya sızmaya çalışan ve başarısız olan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T02:22+0300

2024-10-29T02:22+0300

2024-10-29T02:22+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

abd ordusu

emekli

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Rasmussen, bu sabotaj timine verilen 'özel operasyon' türü görevin, sabotaj ya da keşif yapabilecek 'çok yetenekli' operasyoncular gerektirdiğini, dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinde bu tür kişilerin eksikliği göz önüne alındığında 'paralı askerlere başvurmalarının doğal olduğunu' vurguladı.Bu ekibin muhtemelen izlediği hedefle ilgili olarak Rasmussen, söz konusu birimin nispeten küçük boyutu göz önüne alındığında, bunun muhtemelen 'bir keşif, belki de kuvvetle keşif, temelde zayıf bir nokta veya sabotaj için potansiyel bir hedef aramak' olduğunu öne sürdü. Rasmussen, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya 'uzunca bir süredir' müdahil olduğuna dikkat çekip, bu son olayın Rusya'nın düşmanlarının tarafındaki değişimin bir işareti olabileceğini belirterek, "Arka planda doğrudan devreye girmek, yeni bir yön gibi. Bu, Ukrayna tarafında bir çaresizlik işareti mi? Yoksa bir zayıflık işareti mi? Muhtemelen her ikisi de" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-cia-analisti-abd-en-basindan-beri-isin-icindeydi-1089770081.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd ordusu, emekli