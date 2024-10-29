https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/eski-abdli-albay-ukrayna-sabotaj-birimindeki-yabanci-askerler-kievin-asker-acigina-isaret-ediyor-1089772580.html
Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor
Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Deneyimli uluslararası danışman ve ABD Ordusu'ndan emekli yarbay Earl Rasmussen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'ya sızmaya çalışan ve başarısız olan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T02:22+0300
2024-10-29T02:22+0300
2024-10-29T02:22+0300
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abd ordusu
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Rasmussen, bu sabotaj timine verilen 'özel operasyon' türü görevin, sabotaj ya da keşif yapabilecek 'çok yetenekli' operasyoncular gerektirdiğini, dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinde bu tür kişilerin eksikliği göz önüne alındığında 'paralı askerlere başvurmalarının doğal olduğunu' vurguladı.Bu ekibin muhtemelen izlediği hedefle ilgili olarak Rasmussen, söz konusu birimin nispeten küçük boyutu göz önüne alındığında, bunun muhtemelen 'bir keşif, belki de kuvvetle keşif, temelde zayıf bir nokta veya sabotaj için potansiyel bir hedef aramak' olduğunu öne sürdü. Rasmussen, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya 'uzunca bir süredir' müdahil olduğuna dikkat çekip, bu son olayın Rusya'nın düşmanlarının tarafındaki değişimin bir işareti olabileceğini belirterek, "Arka planda doğrudan devreye girmek, yeni bir yön gibi. Bu, Ukrayna tarafında bir çaresizlik işareti mi? Yoksa bir zayıflık işareti mi? Muhtemelen her ikisi de" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-cia-analisti-abd-en-basindan-beri-isin-icindeydi-1089770081.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd ordusu, emekli
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd ordusu, emekli
Eski ABD'li albay: Ukrayna sabotaj birimindeki yabancı askerler Kiev'in asker açığına işaret ediyor
Deneyimli uluslararası danışman ve ABD Ordusu'ndan emekli yarbay Earl Rasmussen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'ya sızmaya çalışan ve başarısız olan Ukraynalı militan ekibinde yabancı paralı askerlerin bulunmasının Kiev'in 'deneyimli birlikler konusundaki ciddi eksikliğini' gösterdiğini söyledi.
Rasmussen, bu sabotaj timine verilen 'özel operasyon' türü görevin, sabotaj ya da keşif yapabilecek 'çok yetenekli' operasyoncular gerektirdiğini, dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinde bu tür kişilerin eksikliği göz önüne alındığında 'paralı askerlere başvurmalarının doğal olduğunu' vurguladı.
Bu ekibin muhtemelen izlediği hedefle ilgili olarak Rasmussen, söz konusu birimin nispeten küçük boyutu göz önüne alındığında, bunun muhtemelen 'bir keşif, belki de kuvvetle keşif, temelde zayıf bir nokta veya sabotaj için potansiyel bir hedef aramak' olduğunu öne sürdü.
Rasmussen, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya 'uzunca bir süredir' müdahil olduğuna dikkat çekip, bu son olayın Rusya'nın düşmanlarının tarafındaki değişimin bir işareti olabileceğini belirterek, "Arka planda doğrudan devreye girmek, yeni bir yön gibi. Bu, Ukrayna tarafında bir çaresizlik işareti mi? Yoksa bir zayıflık işareti mi? Muhtemelen her ikisi de" ifadelerini kullandı.