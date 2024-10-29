https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-savunma-bakanligi-belousov-putine-nukleer-saldiri-tatbikati-hakkinda-bilgi-verdi-1089813964.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Putin'e nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Putin'e nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov’un Devlet Başkanı Putin'e Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdiği... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T20:47+0300

2024-10-29T20:47+0300

2024-10-29T20:46+0300

dünya

vladimir putin

stratejik nükleer kuvvetleri

rusya

tatbikat

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

barents denizi

ohotsk denizi

kamçatka

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında düşmanın nükleer saldırısına yanıt olarak büyük bir nükleer saldırının tatbik edildiğini bildirdiği belirtildi.Açıklamada, Belousov’un “Rus Silahlı Kuvvetlerinin eğitim planına uygun olarak, liderliğiniz altında yürütülen silahlı kuvvetlerin yönetimine ilişkin eğitimler kapsamında düşmanın nükleer saldırısına karşılık olarak stratejik saldırı güçleri tarafından büyük bir nükleer saldırı başlatma görevleri uygulandı” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Tatbikatın hedeflerinin tam olarak yerine getirildiği ve tüm füzelerin belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, “Askeri komuta ve kontrol organlarının hazırlık düzeyi, üst düzey ve operasyonel personelin alt birliklerin yönetimini organize etme becerileri kontrol edildi” ifadeleri kullanıldı.Tatbikat kapsamında Barents ve Ohotsk denizlerindeki nükleer denizaltılardan Sineva ve Bulava balistik füzeleri fırlatılırken, Plesetsk'ten Kamçatka'daki Kura test sahasına Yars kıtalararası balistik füzesi ateşlendi. Tatbikata ayrıca seyir füzeleri fırlatan Tu-95MS uzun menzilli uçaklar da katıldı.Bugün Vladimir Putin, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin kara, deniz ve hava bileşenlerinin katıldığı tatbikatı başlattı. Tatbikatlar sırasında balistik ve seyir füzelerinin uygulamalı atışları gerçekleştirildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bunların düzenli olarak gerçekleştirilen planlı tatbikatlarolduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/putin-stratejik-nukleer-kuvvetlerinin-talimini-baslatti-nukleer-silah-son-care-1089801338.html

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barents denizi

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