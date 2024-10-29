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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-savunma-bakanligi-belousov-putine-nukleer-saldiri-tatbikati-hakkinda-bilgi-verdi-1089813964.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Putin'e nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Putin'e nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov’un Devlet Başkanı Putin'e Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdiği... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T20:47+0300
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dünya
vladimir putin
stratejik nükleer kuvvetleri
rusya
tatbikat
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında düşmanın nükleer saldırısına yanıt olarak büyük bir nükleer saldırının tatbik edildiğini bildirdiği belirtildi.Açıklamada, Belousov’un “Rus Silahlı Kuvvetlerinin eğitim planına uygun olarak, liderliğiniz altında yürütülen silahlı kuvvetlerin yönetimine ilişkin eğitimler kapsamında düşmanın nükleer saldırısına karşılık olarak stratejik saldırı güçleri tarafından büyük bir nükleer saldırı başlatma görevleri uygulandı” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Tatbikatın hedeflerinin tam olarak yerine getirildiği ve tüm füzelerin belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, “Askeri komuta ve kontrol organlarının hazırlık düzeyi, üst düzey ve operasyonel personelin alt birliklerin yönetimini organize etme becerileri kontrol edildi” ifadeleri kullanıldı.Tatbikat kapsamında Barents ve Ohotsk denizlerindeki nükleer denizaltılardan Sineva ve Bulava balistik füzeleri fırlatılırken, Plesetsk'ten Kamçatka'daki Kura test sahasına Yars kıtalararası balistik füzesi ateşlendi. Tatbikata ayrıca seyir füzeleri fırlatan Tu-95MS uzun menzilli uçaklar da katıldı.Bugün Vladimir Putin, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin kara, deniz ve hava bileşenlerinin katıldığı tatbikatı başlattı. Tatbikatlar sırasında balistik ve seyir füzelerinin uygulamalı atışları gerçekleştirildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bunların düzenli olarak gerçekleştirilen planlı tatbikatlarolduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/putin-stratejik-nukleer-kuvvetlerinin-talimini-baslatti-nukleer-silah-son-care-1089801338.html
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vladimir putin, stratejik nükleer kuvvetleri, rusya, tatbikat, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, barents denizi, ohotsk denizi, kamçatka, yars füzesi, tu-95ms, dmitriy peskov
vladimir putin, stratejik nükleer kuvvetleri, rusya, tatbikat, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, barents denizi, ohotsk denizi, kamçatka, yars füzesi, tu-95ms, dmitriy peskov

Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Putin'e nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdi

20:47 29.10.2024
© Sputnik / Alexander Kriazhev / Multimedya arşivine gidinEl misil balístico intercontinental ruso RS-24 Yars
El misil balístico intercontinental ruso RS-24 Yars - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Alexander Kriazhev
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanı Belousov’un Devlet Başkanı Putin'e Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin nükleer saldırı tatbikatı hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında düşmanın nükleer saldırısına yanıt olarak büyük bir nükleer saldırının tatbik edildiğini bildirdiği belirtildi.
Açıklamada, Belousov’un “Rus Silahlı Kuvvetlerinin eğitim planına uygun olarak, liderliğiniz altında yürütülen silahlı kuvvetlerin yönetimine ilişkin eğitimler kapsamında düşmanın nükleer saldırısına karşılık olarak stratejik saldırı güçleri tarafından büyük bir nükleer saldırı başlatma görevleri uygulandı” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Tatbikatın hedeflerinin tam olarak yerine getirildiği ve tüm füzelerin belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, “Askeri komuta ve kontrol organlarının hazırlık düzeyi, üst düzey ve operasyonel personelin alt birliklerin yönetimini organize etme becerileri kontrol edildi” ifadeleri kullanıldı.
Tatbikat kapsamında Barents ve Ohotsk denizlerindeki nükleer denizaltılardan Sineva ve Bulava balistik füzeleri fırlatılırken, Plesetsk'ten Kamçatka'daki Kura test sahasına Yars kıtalararası balistik füzesi ateşlendi. Tatbikata ayrıca seyir füzeleri fırlatan Tu-95MS uzun menzilli uçaklar da katıldı.
Bugün Vladimir Putin, Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin kara, deniz ve hava bileşenlerinin katıldığı tatbikatı başlattı. Tatbikatlar sırasında balistik ve seyir füzelerinin uygulamalı atışları gerçekleştirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bunların düzenli olarak gerçekleştirilen planlı tatbikatlarolduğunu belirtti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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