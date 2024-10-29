https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/putin-stratejik-nukleer-kuvvetlerinin-talimini-baslatti-nukleer-silah-son-care-1089801338.html

Putin, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin talimini başlattı: 'Nükleer silah son çare'

Putin, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin talimini başlattı: 'Nükleer silah son çare'

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, ulusal güvenliğin sağlanmasında nükleer silah kullanımını son çare olarak gördüklerini belirtirken yeni bir silahlanma yarışına... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:14+0300

2024-10-29T16:14+0300

2024-10-29T16:29+0300

dünya

rusya

vladimir putin

nükleer üçleme

stratejik nükleer kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

nükleer doktrin

nükleer silah

balistik füze

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Rus Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin talimini başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal güvenliğin sağlanmasında nükleer silah kullanımını son çare olarak niteledi. Putin, balistik füze ve seyir füzelerinin fiilen fırlatılacağı ve nükleer silahların kullanılacağı Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin talimine video konferans yöntemiyle bağlandı.Talimin başında konuşan Putin, "Hemen belirtmek isterim ki Rusya, ülkenin güvenliğini sağlamak için nükleer silah kullanımının son derece istisnai bir önlem olduğu yönündeki ilkeli tutumunu teyit ediyor. Bununla beraber, ülkemizin egemenlik ve güvenliğinin güvenilir bir garantörü olmaya devam eden, stratejik caydırıcılık sorunlarını çözmemize, nükleer eşitliği korumamıza ve küresel istikrarın nesnel faktörleri olarak dünyadaki güç dengesi ve nükleer pariteyi korumamıza olanak tanıyan unsurun 'nükleer üçleme' olduğunu çok iyi anlıyoruz" dedi. Rusya'nın yeni bir silahlanma yarışına girme niyetinde olmadığının altını çizen Putin, bunun yanında nükleer kuvvetleri 'gerekli yeterlilik' seviyesinde tutmaya devam edecekleri mesajını verdi."Jeopolitik gerilimin arttığı, yeni dış tehditlerin, risklerin ortaya çıktığı dikkate alındığında, modern ve muharebede kullanıma daima hazır stratejik kuvvetlere sahip olmak önemlidir" diye devam eden Putin, Rus hükümetinin nükleer kuvvetlerin tüm bileşenlerini iyileştirmeye devam edeceklerini ve bunun için gerekli kaynaklara sahip olduklarını vurguladı.Putin, bu yıl Rus Stratejik Nükleer Caydırıcılık Kuvvetleri'nin modern silahlarla donatılma oranının yüzde 94'e yükseldiğinin altını çizdi.

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rusya, vladimir putin, nükleer üçleme, stratejik nükleer kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, nükleer doktrin, nükleer silah, balistik füze