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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/assangein-babasi-shipton-abd-kendisiyle-ilgili-hakikatleri-sevmiyor-ve-kabul-etmiyor-1089783413.html
Assange'ın babası Shipton: ABD, kendisiyle ilgili hakikatleri sevmiyor ve kabul etmiyor
Assange'ın babası Shipton: ABD, kendisiyle ilgili hakikatleri sevmiyor ve kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Julian Assange'ın babası Shipton, ABD'nin kendisiyle ilgili hakikatleri sevmediğini ve kabul etmediğini belirtti. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS Gazeteciler Birliği Eş Başkanı Mira Terada'nın davetlisi olarak Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Assange'ın babası ve Avustralya'nın artık feshedilmiş olan Wikileaks Partisi'nin kurucusu John Shipton, ABD'nin hangi hakikaterle tahammülü olmadığını anlattı.Sputnik'e demeç veren Shipton, Washington'un hakikatleri yayınlayan oğlu Julian Assange'e karşı çok sert önlemler aldığını ifade etti."Chelsea Manning'e 35 yıl hapse mahkum ettiler. Edward Snowden ise Rusya'ya sığınmak zorunda kaldı" diyen Shipton, ABD'nin kendisiyle ilgili hakikatleri kabul etmediğinin ve onlardan hoşlanmadığının aşikar olduğunu vurguladı.Washington'un şu anda Assange davası konusunda endişelenmeye devam edemeyecek kadar çok fazla sorunu olduğunu da kaydeden Shipton, "Eğer Julian Assange'dan rahatsız oluyorlarsa, o halde yeni bir iş bulmaları gerekiyor" diye ekledi.Assange'ın tutuklanıp hapse atılmasından bu yana Shipton, Assange'ın davası hakkında farkındalık yaratmak için dünyayı dolaşarak diplomatlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve aktivistlerle bir araya gelmişti.Bilhassa Assange'ın yargılanmasının basın özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda sesini yükseltmiş ve ABD hükümetinin WikiLeaks'in gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle oğlunu iade etme çabalarını sık sık eleştirmişti.Shipton'ın kamusal aktivizmi, Assange'a destek toplamak için etkinlikler düzenlemeyi, mitinglere katılmayı ve konferanslarda konuşmayı içeriyordu.Kamuoyunu harekete geçirmek için diğer aile üyeleri ve pek çok gibi grupla yakın işbirliği içinde çalışan Shipton'ın bu ilk Moskova ziyareti oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-provokasyonu-sahada-basarisiz-olan-ukrayna-ve-ciain-teror-yontemlerine-basvurdugu-yeni-bir-1089780164.html
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julian assange, john shipton, chelsea manning, edward snowden, abd, mira terada, wikileaks
julian assange, john shipton, chelsea manning, edward snowden, abd, mira terada, wikileaks

Assange'ın babası Shipton: ABD, kendisiyle ilgili hakikatleri sevmiyor ve kabul etmiyor

11:13 29.10.2024 (güncellendi: 11:14 29.10.2024)
© SputnikJohn Shipton and Mira Terada
John Shipton and Mira Terada - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Sputnik
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Julian Assange'ın babası Shipton, ABD'nin kendisiyle ilgili hakikatleri sevmediğini ve kabul etmediğini belirtti.
BRICS Gazeteciler Birliği Eş Başkanı Mira Terada'nın davetlisi olarak Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Assange'ın babası ve Avustralya'nın artık feshedilmiş olan Wikileaks Partisi'nin kurucusu John Shipton, ABD'nin hangi hakikaterle tahammülü olmadığını anlattı.

Sputnik'e demeç veren Shipton, Washington'un hakikatleri yayınlayan oğlu Julian Assange'e karşı çok sert önlemler aldığını ifade etti.

"Chelsea Manning'e 35 yıl hapse mahkum ettiler. Edward Snowden ise Rusya'ya sığınmak zorunda kaldı" diyen Shipton, ABD'nin kendisiyle ilgili hakikatleri kabul etmediğinin ve onlardan hoşlanmadığının aşikar olduğunu vurguladı.

Washington'un şu anda Assange davası konusunda endişelenmeye devam edemeyecek kadar çok fazla sorunu olduğunu da kaydeden Shipton, "Eğer Julian Assange'dan rahatsız oluyorlarsa, o halde yeni bir iş bulmaları gerekiyor" diye ekledi.

Assange'ın tutuklanıp hapse atılmasından bu yana Shipton, Assange'ın davası hakkında farkındalık yaratmak için dünyayı dolaşarak diplomatlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve aktivistlerle bir araya gelmişti.
Bilhassa Assange'ın yargılanmasının basın özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda sesini yükseltmiş ve ABD hükümetinin WikiLeaks'in gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle oğlunu iade etme çabalarını sık sık eleştirmişti.
Shipton'ın kamusal aktivizmi, Assange'a destek toplamak için etkinlikler düzenlemeyi, mitinglere katılmayı ve konferanslarda konuşmayı içeriyordu.
Kamuoyunu harekete geçirmek için diğer aile üyeleri ve pek çok gibi grupla yakın işbirliği içinde çalışan Shipton'ın bu ilk Moskova ziyareti oldu.
《美国新闻与世界报道》：俄军被评为世界最强 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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