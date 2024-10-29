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Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen havaların tekrar soğuyacağı tarihi açıkladı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli ve Sakarya Düzce çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu.Havalar soğuyacak, kuvvetli yağmur geliyorMeteoroloji uzmanı havaların pazar günü soğumaya başlayacağını açıkladı. Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/meteoroloji-saat-verip-uyardi-bircok-kente-yagis-geliyor-yarina-dikkat-1089774180.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı

Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor

09:34 29.10.2024
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen havaların tekrar soğuyacağı tarihi açıkladı. Bugün İstanbul'un Anadolu Yakası dahil Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Pazar günü (3 Kasım) sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli ve Sakarya Düzce çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu.

Havalar soğuyacak, kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji uzmanı havaların pazar günü soğumaya başlayacağını açıkladı. Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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