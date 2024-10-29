https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/prof-dr-orhan-sen-bu-hafta-son-diyerek-havalarin-soguyacagi-tarihi-acikladi-kuvvetli-yagmur-ve-kar-1089778214.html
Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen havaların tekrar soğuyacağı tarihi açıkladı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T09:34+0300
2024-10-29T09:34+0300
2024-10-29T09:34+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089416509_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d52230aa5088f4c4048892ecf3c9ddd.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli ve Sakarya Düzce çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu.Havalar soğuyacak, kuvvetli yağmur geliyorMeteoroloji uzmanı havaların pazar günü soğumaya başlayacağını açıkladı. Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/meteoroloji-saat-verip-uyardi-bircok-kente-yagis-geliyor-yarina-dikkat-1089774180.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089416509_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2d50733dbd470d6013cd67781d316213.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
Prof. Dr. Orhan Şen 'bu hafta son' diyerek havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kuvvetli yağmur ve kar yağışı geliyor
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen havaların tekrar soğuyacağı tarihi açıkladı. Bugün İstanbul'un Anadolu Yakası dahil Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Pazar günü (3 Kasım) sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli ve Sakarya Düzce çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu.
Havalar soğuyacak, kuvvetli yağmur geliyor
Meteoroloji uzmanı havaların pazar günü soğumaya başlayacağını açıkladı. Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.