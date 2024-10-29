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Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat
Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin yayınladığı yeni raporda yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık raporda yurt genelinde sıcaklıklar aynı seyredecek. Ülke genelinde bölge bölge sisin etkili olması beklenirken çarşamba günü yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CAz bulutluKARS °C, 13°CAz bulutluMALATYA °C, 19°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluVAN °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat

06:23 29.10.2024 (güncellendi: 06:25 29.10.2024)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin yayınladığı yeni raporda yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken yer yer sis ve puslu hava etkili olacak. Yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'e yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık raporda yurt genelinde sıcaklıklar aynı seyredecek. Ülke genelinde bölge bölge sisin etkili olması beklenirken çarşamba günü yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu

KARS °C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık
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