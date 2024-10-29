https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/meteoroloji-saat-verip-uyardi-bircok-kente-yagis-geliyor-yarina-dikkat-1089774180.html
Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat
Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin yayınladığı yeni raporda yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T06:23+0300
2024-10-29T06:23+0300
2024-10-29T06:25+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık raporda yurt genelinde sıcaklıklar aynı seyredecek. Ülke genelinde bölge bölge sisin etkili olması beklenirken çarşamba günü yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CAz bulutluKARS °C, 13°CAz bulutluMALATYA °C, 19°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluVAN °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji saat verip uyardı, birçok kente yağış geliyor: Yarına dikkat
06:23 29.10.2024 (güncellendi: 06:25 29.10.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin yayınladığı yeni raporda yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken yer yer sis ve puslu hava etkili olacak. Yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'e yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık raporda yurt genelinde sıcaklıklar aynı seyredecek. Ülke genelinde bölge bölge sisin etkili olması beklenirken çarşamba günü yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.