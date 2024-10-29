Peskov: Alman Rheinmetall'in Ukrayna'daki silah fabrikası Rus ordusu için meşru hedef
© Sputnik / Valentina PevtsovaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Valentina Pevtsova
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Alman Rheinmetall firmasının Ukrayna'da açtığı silah fabrikasının meşru hedef olacağı uyarısında bulunan Peskov, Gürcistan'la ilgili Rusya'ya yöneltilen iddialara da yanıt verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da faaliyete giren Alman Rheinmetall firmasına ait silah fabrikasının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguladı.
Alman Rheinmetall silah firması, Ukrayna'da 1 fabrikayı hizmete açtıklarını, gelecekte 3 fabrika daha kuracaklarını duyurmuştu.
Gazetecilerin Rheinmetall'in Rus ordusu tarafından nasıl görüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu tesisin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef olduğunun altını çizdi.
Alman Rheinmetall silah firması, Ukrayna'da 1 fabrikayı hizmete açtıklarını, gelecekte 3 fabrika daha kuracaklarını duyurmuştu.
Gazetecilerin Rheinmetall'in Rus ordusu tarafından nasıl görüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu tesisin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef olduğunun altını çizdi.
'Rusya, Gürcistan'ın içişlerine asla müdahale etmedi'
Peskov, Batı'dan yöneltilen iddialar karşısında, Rusya'nın Gürcistan'ın içişlerine asla müdahale etmediğini ve bu konuda hiçbir hakkı, isteği ve niyeti olmadığını vurguladı.
Rusya'nın aksine Batı'nın Gürcistan'a yönelik kabul edilemez 'mentor' açıklamaları yaptığına ve iğrenç ültimatomlar verdiğine dikkat çeken Peskov, "Elbette bunlar, uluslararası ilişkiler normlarına aykırı olan ve durdurulması gereken tamamen iğrenç tezahürlerdir" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin zaferiyle tamamlanan seçimlerin ardından Rusya'nın bu ülkedeki süreçlere müdahale ettiği öne sürülmüştü.
Rusya'nın aksine Batı'nın Gürcistan'a yönelik kabul edilemez 'mentor' açıklamaları yaptığına ve iğrenç ültimatomlar verdiğine dikkat çeken Peskov, "Elbette bunlar, uluslararası ilişkiler normlarına aykırı olan ve durdurulması gereken tamamen iğrenç tezahürlerdir" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin zaferiyle tamamlanan seçimlerin ardından Rusya'nın bu ülkedeki süreçlere müdahale ettiği öne sürülmüştü.