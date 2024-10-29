https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/peskov-alman-rheinmetallin-ukraynadaki-silah-fabrikasi-rus-ordusu-icin-mesru-hedef-1089793405.html

Peskov: Alman Rheinmetall'in Ukrayna'daki silah fabrikası Rus ordusu için meşru hedef

Peskov: Alman Rheinmetall'in Ukrayna'daki silah fabrikası Rus ordusu için meşru hedef

Sputnik Türkiye

Alman Rheinmetall firmasının Ukrayna'da açtığı silah fabrikasının meşru hedef olacağı uyarısında bulunan Peskov, Gürcistan'la ilgili Rusya'ya yöneltilen... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T13:50+0300

2024-10-29T13:50+0300

2024-10-29T13:50+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

rheinmetall

alman

almanya

gürcistan

gürcü rüyası

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da faaliyete giren Alman Rheinmetall firmasına ait silah fabrikasının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguladı. Alman Rheinmetall silah firması, Ukrayna'da 1 fabrikayı hizmete açtıklarını, gelecekte 3 fabrika daha kuracaklarını duyurmuştu.Gazetecilerin Rheinmetall'in Rus ordusu tarafından nasıl görüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu tesisin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef olduğunun altını çizdi.'Rusya, Gürcistan'ın içişlerine asla müdahale etmedi'Peskov, Batı'dan yöneltilen iddialar karşısında, Rusya'nın Gürcistan'ın içişlerine asla müdahale etmediğini ve bu konuda hiçbir hakkı, isteği ve niyeti olmadığını vurguladı.Rusya'nın aksine Batı'nın Gürcistan'a yönelik kabul edilemez 'mentor' açıklamaları yaptığına ve iğrenç ültimatomlar verdiğine dikkat çeken Peskov, "Elbette bunlar, uluslararası ilişkiler normlarına aykırı olan ve durdurulması gereken tamamen iğrenç tezahürlerdir" ifadelerini kullandı.Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin zaferiyle tamamlanan seçimlerin ardından Rusya'nın bu ülkedeki süreçlere müdahale ettiği öne sürülmüştü.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rheinmetall, alman, almanya, gürcistan, gürcü rüyası, seçimler, genel seçimler, parlamento seçimleri