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Almanya'da köprü çöktü: 10 dakika öncesinde üstünden tramvay geçmişti
Almanya'da köprü çöktü: 10 dakika öncesinde üstünden tramvay geçmişti
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir köprüde çökme meydana geldi. Köprününi tramvay raylarının bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümü çöktü. Şehrin ısıtma sistemini sağlayan... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T04:25+0300
2024-09-12T04:25+0300
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Almanya'nın Dresden kentindeki Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde kısmen çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve hasarı değerlendirmek üzere uzmanlar sevk edildi. Dresden İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, köprünün rayların bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.Son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi. Köprü ve çevresindeki yollar, çökme sonrası trafiğe kapatıldı. Şehir trafiğinde büyük aksaklıklar yaşanırken, kentin ısıtma sistemini sağlayan borularda da hasar meydana geldi. Yetkililer, köprüde daha fazla çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Köprünün yıkılma nedeni henüz netleşmemişken, korozyona maruz kalmış olabileceği belirtiliyor.Korozyon nedir?Korozyon, metallerin ve diğer malzemelerin çevresel etkenler nedeniyle kimyasal ve elektro-kimyasal süreçler sonucu bozulması ve aşınması olarak tanımlanıyor. Genellikle oksidasyon ve kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleşen korozyonun başlıca nedenleri arasında nem, su, asidik ve bazik maddeler, hava ve oksijen bulunuyor. Özellikle demir ve çelik gibi metallerin su ve nemle teması, paslanma gibi korozyon süreçlerini hızlandırıyor. Ayrıca, asidik yağmurlar ve endüstriyel atıklar da metal yüzeylerinde korozyona yol açabiliyor.Korozyon, metal yapıların dayanıklılığını azaltarak yapısal zararlara neden olabilir ve estetik sorunlar oluşturabilir. Metal yüzeylerinde oluşan pas ve lekeler, hem görünüm hem de performans açısından olumsuz etkiler yaratabilir. Korozyonun önlenmesi için metal yüzeylerini koruyucu kaplamalarla kaplamak, koruyucu kimyasallar kullanmak ve yapısal tasarımda dikkatli olmak gibi yöntemler uygulanabilir.
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korozyon nedir, korozyon ne demek, korozyon neden olur, korozyon nasıl olur, korozyon, korozyon ne
korozyon nedir, korozyon ne demek, korozyon neden olur, korozyon nasıl olur, korozyon, korozyon ne

Almanya'da köprü çöktü: 10 dakika öncesinde üstünden tramvay geçmişti

04:25 12.09.2024
© İHA / CHRISTIAN ESSLERView of the broken section of the Carola Bridge (Carolabruecke) which collapsed into the Elbe in Dresden, Germany
View of the broken section of the Carola Bridge (Carolabruecke) which collapsed into the Elbe in Dresden, Germany - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / CHRISTIAN ESSLER
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Almanya'da bir köprüde çökme meydana geldi. Köprününi tramvay raylarının bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümü çöktü. Şehrin ısıtma sistemini sağlayan borularda hasar gördü. Köprüde daha fazla çökme yaşanabileceği açıklandı.
Almanya'nın Dresden kentindeki Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde kısmen çökme meydana geldi.
Bölgeye kurtarma ekipleri ve hasarı değerlendirmek üzere uzmanlar sevk edildi. Dresden İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, köprünün rayların bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi. Köprü ve çevresindeki yollar, çökme sonrası trafiğe kapatıldı. Şehir trafiğinde büyük aksaklıklar yaşanırken, kentin ısıtma sistemini sağlayan borularda da hasar meydana geldi. Yetkililer, köprüde daha fazla çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Köprünün yıkılma nedeni henüz netleşmemişken, korozyona maruz kalmış olabileceği belirtiliyor.

Korozyon nedir?

Korozyon, metallerin ve diğer malzemelerin çevresel etkenler nedeniyle kimyasal ve elektro-kimyasal süreçler sonucu bozulması ve aşınması olarak tanımlanıyor. Genellikle oksidasyon ve kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleşen korozyonun başlıca nedenleri arasında nem, su, asidik ve bazik maddeler, hava ve oksijen bulunuyor. Özellikle demir ve çelik gibi metallerin su ve nemle teması, paslanma gibi korozyon süreçlerini hızlandırıyor. Ayrıca, asidik yağmurlar ve endüstriyel atıklar da metal yüzeylerinde korozyona yol açabiliyor.
Korozyon, metal yapıların dayanıklılığını azaltarak yapısal zararlara neden olabilir ve estetik sorunlar oluşturabilir. Metal yüzeylerinde oluşan pas ve lekeler, hem görünüm hem de performans açısından olumsuz etkiler yaratabilir. Korozyonun önlenmesi için metal yüzeylerini koruyucu kaplamalarla kaplamak, koruyucu kimyasallar kullanmak ve yapısal tasarımda dikkatli olmak gibi yöntemler uygulanabilir.
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