https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/altin-uzmani-islam-memisten-29-ekim-uyarisi-sakin-almayin-1089770152.html
Altın uzmanı İslam Memiş'ten 29 Ekim uyarısı: 'Sakın almayın'
Altın uzmanı İslam Memiş'ten 29 Ekim uyarısı: 'Sakın almayın'
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında yatırımcıları uyardı. Tatil sonrası 3 gün açık kalacak piyasalarda altın... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T23:23+0300
2024-10-28T23:23+0300
2024-10-28T23:29+0300
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 gün piyasaların açık kalacağını belirten İslam Memiş altın alımı yerine euro tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.Gazetede bulunan köşesinde altın tavsiyeleri veren İslam Memiş bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasaların 1.5 gün kapalı olacağını bu sebeple yatırım yapanların kısa hafta riski nedeniyle euro almasını önerdi. Ayrıca altın yatırımcılarına seslenen İslam Memiş ''Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmeli'' dedi. Ons gümüş hakkında ise orta ve uzun vadede artış beklediğini açıkladı.Gram altın ne kadar?Gram altın 3 bin 139 lira seviyesinde bulunurken, Çeyrek altın 5 bin 22 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1089551047.html
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islam memiş tahmini, altın fiyatları, kapalı çarşı altın fiyatları, amerika altın fiyatları, gümüş fiyatları, dolar tl, euro tl
Altın uzmanı İslam Memiş'ten 29 Ekim uyarısı: 'Sakın almayın'
23:23 28.10.2024 (güncellendi: 23:29 28.10.2024)
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında yatırımcıları uyardı. Tatil sonrası 3 gün açık kalacak piyasalarda altın alımının yatırımcılara zarar ettireceğini belirtti. Altın yerine euro almalarını tavsiye etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 gün piyasaların açık kalacağını belirten İslam Memiş altın alımı yerine euro tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.
Gazetede bulunan köşesinde altın tavsiyeleri veren İslam Memiş bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasaların 1.5 gün kapalı olacağını bu sebeple yatırım yapanların kısa hafta riski nedeniyle euro almasını önerdi. Ayrıca altın yatırımcılarına seslenen İslam Memiş ''Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmeli'' dedi. Ons gümüş hakkında ise orta ve uzun vadede artış beklediğini açıkladı.
Gram altın 3 bin 139 lira seviyesinde bulunurken, Çeyrek altın 5 bin 22 liradan alıcı buluyor.