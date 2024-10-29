https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/muhabir-emre-kaplana-yumruklu-saldiri-1089770864.html
Muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
Muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Beşiktaş derbisinde muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Ambulansta ilk yardıma alınan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T00:17+0300
2024-10-29T00:17+0300
2024-10-29T00:17+0300
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beşiktaş jimnastik kulübü
derbi
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spor
saldırı
koruma
hasan arat
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Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından darp edildi.Süper Lig 10.hafta maçında Galatasaray Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazanırken maç sonu Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Burnundan darbe alan gazeteci hastaneye kaldırıldı.Gazeteci Emre Kaplan'ın sosyal medya paylaşımları Beşiktaş ile arasını açtı. Derbi maç sonrası Muhabir Emre Kaplan'ın ''Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim'' paylaşımı sonrası saldırıya uğradığı iddia edildi.Emre Kaplan kimdir?Emre Kaplan çeşitli spor kanalarında muhabir olarak çalıştıktan sonra A Spor kanalında Galatasaray Muhabiri olarak çalışıyordu. Yorumculuk yapan genç gazeteci transfer haberleri ile gündeme geliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html
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emre kaplan kimdir, emre kaplan dayak, emre kaplan saldırı
emre kaplan kimdir, emre kaplan dayak, emre kaplan saldırı
Muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
Galatasaray Beşiktaş derbisinde muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Ambulansta ilk yardıma alınan muhabir hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından darp edildi.
Süper Lig 10.hafta maçında Galatasaray Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazanırken maç sonu Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Burnundan darbe alan gazeteci hastaneye kaldırıldı.
Gazeteci Emre Kaplan'ın sosyal medya paylaşımları Beşiktaş ile arasını açtı. Derbi maç sonrası Muhabir Emre Kaplan'ın ''Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim'' paylaşımı sonrası saldırıya uğradığı iddia edildi.
Emre Kaplan çeşitli spor kanalarında muhabir olarak çalıştıktan sonra A Spor kanalında Galatasaray Muhabiri olarak çalışıyordu. Yorumculuk yapan genç gazeteci transfer haberleri ile gündeme geliyordu.