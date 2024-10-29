https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/muhabir-emre-kaplana-yumruklu-saldiri-1089770864.html

Muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

Muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Beşiktaş derbisinde muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Ambulansta ilk yardıma alınan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

galatasaray sk

beşiktaş

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derbi

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saldırı

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hasan arat

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Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası muhabir Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması tarafından darp edildi.Süper Lig 10.hafta maçında Galatasaray Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazanırken maç sonu Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan Emre Kaplan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Burnundan darbe alan gazeteci hastaneye kaldırıldı.Gazeteci Emre Kaplan'ın sosyal medya paylaşımları Beşiktaş ile arasını açtı. Derbi maç sonrası Muhabir Emre Kaplan'ın ''Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim'' paylaşımı sonrası saldırıya uğradığı iddia edildi.Emre Kaplan kimdir?Emre Kaplan çeşitli spor kanalarında muhabir olarak çalıştıktan sonra A Spor kanalında Galatasaray Muhabiri olarak çalışıyordu. Yorumculuk yapan genç gazeteci transfer haberleri ile gündeme geliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html

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