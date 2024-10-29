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Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı tarihi yaklaştı: Asgari ücrette en güçlü olasılık ne?
Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı tarihi yaklaştı: Asgari ücrette en güçlü olasılık ne?
Sputnik Türkiye
Milyonlar asgari ücretin belirlenmesini merakla bekliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere başlayacak. Peki asgari ücrette beklentiler... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretle ilgili beklentiler de şekillenmeye başladı. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek masada. Asgari ücret konusunda iki olasılıkBirincisi asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenebileceği, bir diğeri ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirleneceği yönünde.Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5 olarak açıklanmıştı.Asgari ücrette yüzde 25 ihtimaliEkonomi yönetiminin yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu söyledi.Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacakMilliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: Pazarlık rakamı ne?İşçi ne kadar talep edecek?Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
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asgari ücret, asgari ücret 2024 enflasyon, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak, asgari ücret 2025, asgari ücret tespit komisyonu toplantı

Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı tarihi yaklaştı: Asgari ücrette en güçlü olasılık ne?

09:38 29.10.2024
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Milyonlar asgari ücretin belirlenmesini merakla bekliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere başlayacak. Peki asgari ücrette beklentiler ne yönde?
Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretle ilgili beklentiler de şekillenmeye başladı. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek masada.

Asgari ücret konusunda iki olasılık

Birincisi asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenebileceği, bir diğeri ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirleneceği yönünde.
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5 olarak açıklanmıştı.

Asgari ücrette yüzde 25 ihtimali

Ekonomi yönetiminin yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu söyledi.
Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacak

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
“Son yıllarda karşımıza çıkan en sıkı pazarlık masasıyla karşı karşıya kalacağız. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisinin ve 5 hükümet temsilcisinin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı içinde toplanıp nihai kararını verecek. Bu yılı diğer yıllardan ayıran en önemli fark hükümet temsilcilerinin alacağı tutum olacak. Uzun yıllardır komisyon enflasyon oranında zam verileceği bilinci ile masaya otururdu. Bunun üzerinde refah payı verilip verilmeyeceği, verilirse ne oranda verileceği pazarlık konusu olurdu. Ancak bu yıl ekonomi yönetimi gerçekleşen enflasyon değil de beklenen enflasyon üzerinden asgari ücrete zam planlıyor."

Pazarlık rakamı ne?

OVP’ye göre 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak güncellendi. Bu oran üzerinden hareket edildiğinde pazarlığın 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Bu konuda hükümetin yanında işveren tarafının da bulunması sürpriz olmayacaktır.

İşçi ne kadar talep edecek?

İşçi tarafı ise masaya önceki senelerde olduğu gibi enflasyonun üzerine refah payı artışı talebiyle oturacaktır. Yıl sonu enflasyonun 40-45 bandında gerçekleşeceğini öngördüğümüzde işçi tarafının %50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya oturacağını düşünüyoruz.

Asgari ücrete ne kadar zam olacak?

Makasın bu kadar açık olduğu dönemi uzun zamandır yaşamıyorduk. Dolayısıyla uzlaşmayla masadan kalkılması çok zor görünüyor. Bizim tahminimize gelecek olursak yeni asgari ücretin uzlaşmayla belirlenemeyeceği ve %30’luk artışla 22.102 TL olarak belirleneceği kanaatindeyiz.
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EKONOMİ
Milyonlar yakından takip ediyor: 2025 asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan oran ortaya çıktı
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