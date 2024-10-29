https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/milyonlarin-bekledigi-asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-tarihi-yaklasti-asgari-ucrette-en-guclu-1089777774.html

Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı tarihi yaklaştı: Asgari ücrette en güçlü olasılık ne?

Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı tarihi yaklaştı: Asgari ücrette en güçlü olasılık ne?

Sputnik Türkiye

Milyonlar asgari ücretin belirlenmesini merakla bekliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere başlayacak. Peki asgari ücrette beklentiler... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T09:38+0300

2024-10-29T09:38+0300

2024-10-29T09:38+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret 2023

ekonomi

enflasyon

2024

2025 yılı

asgari ücret tespit komisyonu

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Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretle ilgili beklentiler de şekillenmeye başladı. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek masada. Asgari ücret konusunda iki olasılıkBirincisi asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenebileceği, bir diğeri ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirleneceği yönünde.Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5 olarak açıklanmıştı.Asgari ücrette yüzde 25 ihtimaliEkonomi yönetiminin yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu söyledi.Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacakMilliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: Pazarlık rakamı ne?İşçi ne kadar talep edecek?Asgari ücrete ne kadar zam olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/milyonlar-yakindan-takip-ediyor-2025-asgari-ucret-zammi-icin-kulislerde-konusulan-oran-ortaya-cikti-1089742493.html

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