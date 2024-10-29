https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/milli-savunma-bakani-guler-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1089804064.html
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:55+0300
2024-10-29T16:55+0300
2024-10-29T16:55+0300
türkiye
türkiye
yaşar güler
lloyd austin
abd
savunma bakanı
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Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.Güler-Austin görüşmesi: Bölgesel savunma konuları ele alındıMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler ile Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html
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türkiye, yaşar güler, lloyd austin, abd, savunma bakanı
türkiye, yaşar güler, lloyd austin, abd, savunma bakanı
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Güler-Austin görüşmesi: Bölgesel savunma konuları ele alındı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler ile Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.