https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/milli-savunma-bakani-guler-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1089804064.html

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:55+0300

2024-10-29T16:55+0300

2024-10-29T16:55+0300

türkiye

türkiye

yaşar güler

lloyd austin

abd

savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg

Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.Güler-Austin görüşmesi: Bölgesel savunma konuları ele alındıMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler ile Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yaşar güler, lloyd austin, abd, savunma bakanı