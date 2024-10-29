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'Kuzey ışığı' sanıp sosyal medyada paylaştı: Domates fabrikasının LED ışığı çıktı
'Kuzey ışığı' sanıp sosyal medyada paylaştı: Domates fabrikasının LED ışığı çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir kadının domates fabrikasından gökyüzüne yansıyan ışıkları kuzey ışıklarına benzeterek sosyal medya hesabından paylaşması viral oldu. Gerçeği... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:06+0300
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yaşam
avrupa
ingiltere
sosyal medya
kuzey ışıkları
domates fabrikası
aurora
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İngiltereli bir kadın yakınındaki domates fabrikasının ışıklarını 'kuzey ışıkları' zannederek sosyal medya üzerinden paylaşınca viral oldu. 56 yaşındaki Dee Harrison, kırmızı huzmeli ışıkların gökyüzünde dans ettiğini görünce hemen fotoğrafını çekip, sosyal medyada 'daha önce görmedim ama sanırım bunlar kuzey ışıkları' diyerek paylaşımda bulundu. Yüzlerce kişinin dikkatini çeken fotoğraflarda, birçok kullanıcı görsellerin 'etkileyici' olduğunu söyledi. Ancak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde görülen 'güzel parıltıların' aslında yakınlarda bulunan bir domates fabrikasının stoklarının büyümesini teşvik etmek için kullanılan LED ışık ünitelerinden geldiği ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen ve hayal kırıklığına uğrayan Harrison gökyüzüne baktığında, 'ilk başta bir şeyin yandığını düşündüğünü, telefonun kamerasıyla bakınca daha parlak görüldüğünü fark ederek bunların kuzey ışıkları olabileceğine karar verdiğini ve iki yıldan uzun bir süredir aynı yoldan geçmesine rağmen ilk defa kırmızı ışıkları fark ettiğini' söyledi.Özellikle 2024 yılında dünyanın çeşitli noktalarından görünür hale gelen kuzey ışıklarının, 2003'ten bu yana gerçekleşen en büyük jeomanyetik fırtınadan kaynaklandığı düşünülüyor. Bölgede Mayıs ayında gerçek kuzey ışıkları görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/dunyayi-saran-parlak-renkli-kuzey-isiklarinin-sebebi-cok-guclu-gunes-patlamalari-1089098441.html
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avrupa, ingiltere, sosyal medya, kuzey ışıkları, domates fabrikası, aurora
avrupa, ingiltere, sosyal medya, kuzey ışıkları, domates fabrikası, aurora

'Kuzey ışığı' sanıp sosyal medyada paylaştı: Domates fabrikasının LED ışığı çıktı

14:06 29.10.2024
© AA / Davut GençTürkiye'de kuzey ışıkları görüldü
Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Davut Genç
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İngiltere'de bir kadının domates fabrikasından gökyüzüne yansıyan ışıkları kuzey ışıklarına benzeterek sosyal medya hesabından paylaşması viral oldu. Gerçeği öğrenen kadın, aynı yoldan iki yıldır geçmesine rağmen ilk kez ışıkları fark ettiğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
İngiltereli bir kadın yakınındaki domates fabrikasının ışıklarını 'kuzey ışıkları' zannederek sosyal medya üzerinden paylaşınca viral oldu. 56 yaşındaki Dee Harrison, kırmızı huzmeli ışıkların gökyüzünde dans ettiğini görünce hemen fotoğrafını çekip, sosyal medyada 'daha önce görmedim ama sanırım bunlar kuzey ışıkları' diyerek paylaşımda bulundu.
Yüzlerce kişinin dikkatini çeken fotoğraflarda, birçok kullanıcı görsellerin 'etkileyici' olduğunu söyledi. Ancak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde görülen 'güzel parıltıların' aslında yakınlarda bulunan bir domates fabrikasının stoklarının büyümesini teşvik etmek için kullanılan LED ışık ünitelerinden geldiği ortaya çıktı.
Gerçeği öğrenen ve hayal kırıklığına uğrayan Harrison gökyüzüne baktığında, 'ilk başta bir şeyin yandığını düşündüğünü, telefonun kamerasıyla bakınca daha parlak görüldüğünü fark ederek bunların kuzey ışıkları olabileceğine karar verdiğini ve iki yıldan uzun bir süredir aynı yoldan geçmesine rağmen ilk defa kırmızı ışıkları fark ettiğini' söyledi.
Özellikle 2024 yılında dünyanın çeşitli noktalarından görünür hale gelen kuzey ışıklarının, 2003'ten bu yana gerçekleşen en büyük jeomanyetik fırtınadan kaynaklandığı düşünülüyor. Bölgede Mayıs ayında gerçek kuzey ışıkları görülmüştü.
Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
YAŞAM
Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları
11 Ekim, 12:15
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