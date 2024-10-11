https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/dunyayi-saran-parlak-renkli-kuzey-isiklarinin-sebebi-cok-guclu-gunes-patlamalari-1089098441.html
Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları
Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları
Sputnik Türkiye
Dünya’yı dün gece etkisi altına alan güçlü bir güneş patlaması, yer yer kırmızı, pembe ve yeşil renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Uzmanlar... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T12:15+0300
2024-10-11T12:15+0300
2024-10-11T12:15+0300
yaşam
aurora
kutup ışıkları
kuzey ışıkları
güneş patlaması
jeomanyetik fırtına
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Bilim insanları, bu yıl Güneş’in beklenen 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştıkça daha aktif hale geldiğini ve giderek daha yoğun güneş patlamaları yaşanabileceğini belirtmişti. Artan güneş aktivitesi, normalde görülmeyen bölgelerde çok parlak renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Güneşten yayılan bu patlamaların şiddetinin 1-5 şiddet ölçeğinde 4. Seviye olduğu ifade edildi.Kuzey ışıkları, farklı renklerde Rusya’nın birçok bölgesinde ABD’nin New York ve Boston kentleri, İngiltere'nin başkenti Londra ve Avrupa’da bazı ülkelerde dün gece gözlemlendi.Avrupa Uzay Ajansı ESA, kuzey ışıklarının dün gece Avrupa genelinde görüldüğüne dikkat çekerek “Bu auroralar, Güneş tarafından gönderilen yüklü parçacıkların büyük patlamaları tarafından meydana geldi” açıklamasını yaptı. Parçacıklar oksijenle birleşince yeşil, nitrojenle birleşince kırmızı ve mor renk ortaya çıkıyorDünya'nın koruyucu manyetik alanını delecek kadar enerjiye sahip olan parçacıklar, atmosferdeki oksijen birleşince yeşil ve yeşil tonlarında kuzey ışığı yaratırken eğer nitrojen ile etkileşime girerse kırmızı, mor ve mavi kuzey ışıkları yaratıyor.Dünya Meteoroloji Kurumu, "Dün gece farklı ülkelerde çok sayıda kişi, güçlü bir jeomanyetik fırtınanın sonucu oluşan muhteşem auroraları gördü" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/platonik-askina-kavusamadi-83-yasinda-damatsiz-dugun-yapti-1089094462.html
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aurora, kutup ışıkları, kuzey ışıkları, güneş patlaması, jeomanyetik fırtına
aurora, kutup ışıkları, kuzey ışıkları, güneş patlaması, jeomanyetik fırtına
Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları
Dünya’yı dün gece etkisi altına alan güçlü bir güneş patlaması, yer yer kırmızı, pembe ve yeşil renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Uzmanlar, Güneş’ten yayılan ve jeomanyetik fırtına yaratan bu güneş patlamasının çok şiddetli olduğunu vurguladı.
Bilim insanları, bu yıl Güneş’in beklenen 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştıkça daha aktif hale geldiğini ve giderek daha yoğun güneş patlamaları yaşanabileceğini belirtmişti. Artan güneş aktivitesi, normalde görülmeyen bölgelerde çok parlak renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Güneşten yayılan bu patlamaların şiddetinin 1-5 şiddet ölçeğinde 4. Seviye olduğu ifade edildi.
Kuzey ışıkları, farklı renklerde Rusya’nın birçok bölgesinde ABD’nin New York ve Boston kentleri, İngiltere'nin başkenti Londra ve Avrupa’da bazı ülkelerde dün gece gözlemlendi.
Avrupa Uzay Ajansı ESA, kuzey ışıklarının dün gece Avrupa genelinde görüldüğüne dikkat çekerek “Bu auroralar, Güneş tarafından gönderilen yüklü parçacıkların büyük patlamaları tarafından meydana geldi” açıklamasını yaptı.
Parçacıklar oksijenle birleşince yeşil, nitrojenle birleşince kırmızı ve mor renk ortaya çıkıyor
Dünya'nın koruyucu manyetik alanını delecek kadar enerjiye sahip olan parçacıklar, atmosferdeki oksijen birleşince yeşil ve yeşil tonlarında kuzey ışığı yaratırken eğer nitrojen ile etkileşime girerse kırmızı, mor ve mavi kuzey ışıkları yaratıyor.
Dünya Meteoroloji Kurumu, "Dün gece farklı ülkelerde çok sayıda kişi, güçlü bir jeomanyetik fırtınanın sonucu oluşan muhteşem auroraları gördü" açıklamasını yaptı.