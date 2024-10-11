https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/dunyayi-saran-parlak-renkli-kuzey-isiklarinin-sebebi-cok-guclu-gunes-patlamalari-1089098441.html

Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları

Dünyayı saran parlak renkli kuzey ışıklarının sebebi çok güçlü güneş patlamaları

Sputnik Türkiye

Dünya’yı dün gece etkisi altına alan güçlü bir güneş patlaması, yer yer kırmızı, pembe ve yeşil renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Uzmanlar... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T12:15+0300

2024-10-11T12:15+0300

2024-10-11T12:15+0300

yaşam

aurora

kutup ışıkları

kuzey ışıkları

güneş patlaması

jeomanyetik fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089099362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8d2c9c73786450126e6484f5e049dbaa.jpg

Bilim insanları, bu yıl Güneş’in beklenen 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştıkça daha aktif hale geldiğini ve giderek daha yoğun güneş patlamaları yaşanabileceğini belirtmişti. Artan güneş aktivitesi, normalde görülmeyen bölgelerde çok parlak renkli kuzey ışıklarının görülmesine yol açtı. Güneşten yayılan bu patlamaların şiddetinin 1-5 şiddet ölçeğinde 4. Seviye olduğu ifade edildi.Kuzey ışıkları, farklı renklerde Rusya’nın birçok bölgesinde ABD’nin New York ve Boston kentleri, İngiltere'nin başkenti Londra ve Avrupa’da bazı ülkelerde dün gece gözlemlendi.Avrupa Uzay Ajansı ESA, kuzey ışıklarının dün gece Avrupa genelinde görüldüğüne dikkat çekerek “Bu auroralar, Güneş tarafından gönderilen yüklü parçacıkların büyük patlamaları tarafından meydana geldi” açıklamasını yaptı. Parçacıklar oksijenle birleşince yeşil, nitrojenle birleşince kırmızı ve mor renk ortaya çıkıyorDünya'nın koruyucu manyetik alanını delecek kadar enerjiye sahip olan parçacıklar, atmosferdeki oksijen birleşince yeşil ve yeşil tonlarında kuzey ışığı yaratırken eğer nitrojen ile etkileşime girerse kırmızı, mor ve mavi kuzey ışıkları yaratıyor.Dünya Meteoroloji Kurumu, "Dün gece farklı ülkelerde çok sayıda kişi, güçlü bir jeomanyetik fırtınanın sonucu oluşan muhteşem auroraları gördü" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/platonik-askina-kavusamadi-83-yasinda-damatsiz-dugun-yapti-1089094462.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aurora, kutup ışıkları, kuzey ışıkları, güneş patlaması, jeomanyetik fırtına